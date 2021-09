Meer dan 1.000 openstaande vacatures in boomende farma

"De werkgelegenheid groeit al enkele jaren aanhoudend", dixit Caroline Ven, de CEO van de sectorfederatie pharma.be. Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal jobs met 13,6 procent tot 40.464 directe banen in 2020, zegt de koepelorganisatie. In 2019 ging het nog om 38.489 jobs. In 2020 steeg de geneesmiddelenexport met 13 procent tegenover een jaar eerder en werd 13 miljoen euro per dag geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, 29 procent meer dan in 2019.

"Vorig jaar was er veel onderzoek naar coronavaccins en -medicatie. De geneesmiddelenexport deed het erg goed en blijft dit jaar groeien", aldus Ven. Zo heeft Pfizer in Puurs-Sint-Amands 200 vacatures. De fabriek heeft een maandelijkse productie van 100 miljoen dosissen van het coronavaccin.