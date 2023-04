Meer dan 1.000 EU-burgers geëvacueerd uit Soedan, onder wie 8 Belgen

Sinds afgelopen weekend werken verschillende landen samen om elkaars onderdanen uit Soedan weg te halen. Buitenlandse Zaken in België liet weten dat er zich 42 Belgen en rechthebbenden (mensen zonder de Belgische nationaliteit, maar lid van het kerngezin van een Belg) bevinden en dat met Frankrijk en Nederland wordt samengewerkt om de Europeanen die dat willen, zo snel mogelijk te evacueren.

Intussen zijn al acht Belgen en hun familieleden geëvacueerd, zei minister Lahbib vanochtend voor aanvang van de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken. Onder hen ook Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de afdeling van het directoraat-generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) in Soedan. Hij raakte vorige week gewond bij het opflakkerende geweld.

Een dertigtal Belgen is nog ter plaatse in Soedan. “Maar een groot deel van hen heeft niet de wil uitgedrukt om te vertrekken”, zei Lahbib. Het is mogelijk dat nog andere evacuatieoperaties plaatsvinden, maar dat is nog niet zeker. “Alles hangt af van de veiligheidssituatie ter plaatse.” Lahbib bedankte het Belgische diplomatieke personeel en de samenwerking met landen als Frankrijk, Djibouti, Jordanië, Duitsland en Nederland.

In totaal zijn de voorbije dagen meer dan 1.000 EU-burgers geëvacueerd, meldt Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, maandag. “Het is een complexe operatie, maar ze is geslaagd”, zei Borrell in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. “Ik kan u geen exacte cijfers geven, maar het is zeker dat meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd”, voegde hij eraan toe.

Internet plat

Op 15 april braken zowel in de hoofdstad Khartoem als daarbuiten gevechten uit tussen het reguliere regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), die strijden om de macht in het land.

Donderdag liet Buitenlandse Zaken weten al met 30 personen contact te hebben gehad. Hoeveel er dat inmiddels zijn, is niet duidelijk. “We doen er alles aan om iedereen te bereiken”, aldus woordvoerder Wouter Poels. Dat is niet evident omdat het geweld ook de communicatieinfrastructuur treft. Zo zou volgens de Britse organisatie Netblocks, die wereldwijd de internettoegang monitort, het internet in Soedan zo goed als plat liggen.

Door de gevechten in de hoofdstad en rond de luchthaven, werd een evacuatie tot voor kort te onveilig geacht. België heeft zelf geen ambassade in Soedan, maar evalueert het veiligheidsrisico continu. “Onze mensen hebben nauw contact met EU-landen die wel in het land aanwezig zijn en volgen de situatie de klok rond op”, zegt Poels.

Complex

Frankrijk liet zondagochtend weten dat Franse militairen waren begonnen met een ‘snelle evacuatieoperatie’. De complexe lokale situatie bemoeilijkte echter de evacuatie. Dat bleek onder andere uit het feit dat het Soedanese leger en de paramilitaire RSF elkaar ervan beschuldigen op een Frans evacuatiekonvooi te hebben geschoten. Frankrijk onthield zich tot dusver van commentaar over een eventueel incident.

De Verenigde Staten evacueerden zaterdag al zo’n honderd mensen met Chinook-helikopters. Ook de Britse premier Rishi Sunak liet weten dat Britse militairen met een ‘complexe en snelle evacuatie’ Britse diplomaten en hun gezinnen hebben ontzet.

De Saoedi-Arabische zeemacht bracht zaterdag ruim 150 mensen per boot naar de Saudi-Arabische havenstad Jeddah over. Het gaat vooral om inwoners van de golfstaten en mensen uit Egypte, Tunesië, Pakistan, India, Bulgarije, Bangladesh, de Filipijnen, Canada en Burkina Faso.