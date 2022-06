Meer dan 1.000 doden ‘en aantal stijgt nog steeds’: zware aardbeving in Afghanistan richt grote schade aan

Het oosten van Afghanistan werd midden in de nacht, omstreeks 01.30 uur lokale tijd, getroffen door de aardbeving. “De dodentol heeft 1.000 overlijdens bereikt en stijgt nog steeds. Mensen graven graf na graf.” Dat zegt Mohammad Amin Huzaifa, het hoofd van het Departement Informatie en Cultuur van de Afghaanse provincie Paktika. Die provincie, grenzend aan Pakistan, is het zwaarst getroffen door de aardbeving die in de nacht van dinsdag op woensdag insloeg op het Afghaans-Pakistaanse grensgebied.

Ook in de nabijgelegen provincies Nangarhar en Khost zijn doden gemeld. Lokale media spreken daarnaast van zeker zeshonderd gewonden.

Afghanistan is getroffen door een zware aardbeving. Beeld Bakhtar News Agency

“Een groot deel van het gebied is bergachtig en reizen is moeilijk. Het zal tijd kosten om de doden en de gewonden te vervoeren”, stelt minister van Natuurrampen Mohammad Abbas Akhund. “De regering doet wat ze kan”, tweette de hooggeplaatste taliban-functionaris Anas Haqqini. “We hopen dat de internationale gemeenschap en de humanitaire organisaties ook de mensen in deze vreselijke situatie zullen helpen.” De Verenigde Naties zullen teams inzetten om de omvang van de schade in de getroffen gebieden te onderzoeken.

Volgens de Amerikaanse USGS had de aardbeving een magnitude van 5,9. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van de stad Chost, nabij de grens met Pakistan, op een diepte van 10 kilometer. De aardbeving sloeg toe om 02.24 uur lokale tijd (22.54 uur Belgische tijd). Een tweede aardbeving met een magnitude van 4,5 sloeg op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip in, stelt de USGS.

Beeld via REUTERS

De aardbevingen werden ook gevoeld in Pakistan, waar één persoon het leven liet en enkele huizen beschadigd raakten. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn medeleven betuigd en de hulp van Pakistaanse autoriteiten aangeboden.

Afghanistan en Pakistan worden regelmatig getroffen door aardbevingen. In 2015 kwamen honderden mensen om het leven door een aardverschuiving met een kracht van 7.5. De bergachtige Zuid-Aziatische regio staat bekend als een seismisch actief gebied. Ongeveer 60 procent van het Indiase landoppervlak is gevoelig voor aardbevingen, het gevolg van botsingen tussen het Indiase subcontinent en de Euraziatische landmassa.