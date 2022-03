Meer Amerikaanse wapens voor Oekraïne, ook ‘kamikaze-drones’ om Russische tanks te vernietigen

De levering van de Switchblade-drone, die wordt bevestigd door regeringsfunctionarissen, zal tot woede leiden in Moskou. President Vladimir Poetin was eind vorig jaar boos over de levering door Turkije van bewapende drones aan Oekraïne. Deze gebruiken de Oekraïners nu met succes tegen het Russische invasieleger.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte de nieuwe wapensteun gisteren bekend na de toespraak van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tot het Congres. Zelensky deed zoals werd verwacht opnieuw een dringend beroep op de VS om meer wapens te leveren.

Het pakket dat Biden bekendmaakte, komt bovenop de 182 miljoen euro die vorige week al was toegezegd. Hiermee komt de totale militaire steun van de VS sinds vorig jaar aan Oekraïne op 1,8 miljard euro. Het Oekraïense leger krijgt onder andere 2.000 Javelin-antitankraketten en 800 Stinger-luchtdoelraketten die nu al met groot succes inzet tegen de Russen worden ingezet.

In totaal worden 9.800 raketten geleverd om vliegtuigen, tanks en pantserwagens te vernietigen. Verder krijgt Kiev 100 bewapende drones. Oekraïne beschikt nu over weinig middelen om het Russische leger vanuit de lucht aan te vallen.

De Oekraïense luchtmacht, die tot verbazing van de VS niet is vernietigd door Moskou, zou volgens het Pentagon weinig missies uitvoeren uit angst voor de Russische luchtverdediging. Kiev zet wel de Turkse Bayraktar-drone in maar onduidelijk is hoeveel er nog over zijn na drie weken oorlog. Ankara leverde vorig jaar ruim twintig van deze drones die bewapend zijn met een antitankraket.

Drone in een rugzak

De Switchblade (‘Stiletto’)-drones kunnen de Oekraïners goed gebruiken om de twee Russische konvooien aan te vallen die Kiev vanuit het noordwesten en het oosten naderen. De drone is licht en goedkoop, kan slechts één keer worden gebruikt en binnen tien minuten worden gelanceerd.

De lichte versie van de Switchblade, bedoeld tegen militairen en lichte voertuigen, past in een rugzak en weegt slechts 2,5 kilo. “Switchblade biedt een revolutionaire, snelle mogelijkheid om tot de aanval over te gaan”, aldus fabrikant AeroVironment over ‘s werelds eerste bewapende rugzak-drone.

De zwaardere versie, de Switchblade 600, is vooral bedoeld om tanks, pantserwagens en grote groepen militairen aan te vallen. De drone wordt met een korte buis afgevuurd waarna de vleugels openklappen. Vanaf dan is de Switchblade, aldus de fabrikant, een ‘rondhangende raket’. Een soldaat kan met een tablet de raket op tanks afsturen zo’n 90 kilometer verderop.

#BayraktarTB2'nin Malyn bölgesindeki Rus zırhlı konvoyunu ve BUK Hava Savunma Sistemini imha ettiği anlar. pic.twitter.com/LUO2DTM4zA — Clash Report (@clashreport) 27 februari 2022

Artillerie aanvallen

Op veilige afstand kunnen de Oekraïners ook op zoek gaan naar de zware houwitsers en andere artillerie die de Russen gebruiken om diverse steden te bestoken. De drone heeft een snelheid van ruim 100 kilometer per uur en kan zo’n 40 minuten in de lucht blijven.

Switchblade werd in 2011 operationeel bij het Amerikaanse leger in Afghanistan en wordt vooral gebruikt door commando-eenheden. Opvallend zijn de lage kosten. De lichte versie van de Switchblade kost zo’n 5.500 euro terwijl de meest gebruikte droneraket van de VS, de Hellfire, zo’n 140.000 euro kost.

Als het aan de fabrikant ligt, worden de drones zo snel mogelijk ingezet tegen de Russen. “AeroVironment staat achter het volk van Oekraïne en de hele NAVO”, aldus het bedrijf in een verklaring op de website. “Oekraïne en onze Oost-Europese bondgenoten hebben deze wapens nu nodig om te winnen van het Russische leger en om toekomstige agressie strategisch af te schrikken.”

Video's aanvallen

Het Oekraïense leger heeft de afgelopen weken diverse video’s naar buiten gebracht hoe ze het zware Russische materieel vanuit de lucht en met raketten aanvallen. Zo is op een filmpje te zien hoe een Bayraktar-drone een BUK-luchtdoelsysteem in een konvooi bij Malyn in het vizier heeft en vervolgens met een raket vernietigt.

Ook bleek maandag uit satellietfoto’s dat diverse Russische helikopters werden vernietigd op een basis bij Kherson, mogelijk door artillerie. Op een video, gemaakt door een verkenningsdrone, was vorige week te zien hoe een Russische kolonne met onder andere T-72-tanks bij Kiev werd bestookt.