‘Meedogenloos’ is het juiste woord: hoe de Europese jacht op gas het licht uitdoet in ontwikkelingslanden

Only the strong survive. Om de winter te doorstaan zonder Russisch gas heeft Europa massaal lng opgekocht. Vloeibaar aardgas dat normaal naar ontwikkelingslanden gaat. Zij zitten nu dik in de problemen.

Pakistan heeft een rampzomer achter de rug. Tot 33 miljoen mensen (!) zijn er getroffen door noodweer en zware overstromingen. Een zevende van de totale bevolking is dat. Woningen zijn verwoest en gewassen vernield. In de getroffen regio’s is een tekort aan voedsel, drinkwater, sanitaire voorzieningen. Cholera is er in opmars.

Helaas zal het eerst erger worden vooraleer het beter wordt. Ook in Pakistan klopt Koning Winter op de deur – en de gasvoorraden zijn angstwekkend leeg. Pogingen om vloeibaar gas (lng) aan te kopen op de wereldmarkt zijn de voorbije maanden vaak mislukt. Zo heeft Pakistan in juli een tender uitgeschreven voor tien lng-cargo’s. Er is toen geen enkel bod uitgebracht door energiebedrijven.

De harde waarheid: elders betaalt men meer.

Rusland

Nu Europa is verwikkeld in een economische oorlog met Rusland – decennialang onze hofleverancier voor gas en olie – moet het continent op zoek naar alternatieven. Helemaal bovenaan op de lijst staat de invoer van lng per tankerschip. EU-lidstaten hebben er sinds de start van de oorlog in Oekraïne alles aan gedaan om zoveel mogelijk lng op te kopen. Onder meer Duitsland heeft de geldbuidel heel ver opengetrokken om ervoor te zorgen dat de bevoorrading van zijn gezinnen en bedrijven gegarandeerd is komende winter.

Armere landen zoals Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand en India kunnen niet volgen in die ‘scramble’ op vloeibaar gas – met alle gevolgen van dien. De landen krijgen te maken met hoge energieprijzen, inflatie, energietekorten en onlusten. In Pakistan is 42 procent van de binnenlandse energieconsumptie gelinkt aan gas. In Thailand is dat 33 procent. In Bangladesh bijna 68 procent. In Pakistan is de stroom dit jaar al meermaals urenlang uitgeschakeld. Bangladesh heeft vorige maand een zware black-out gehad.

“De zorgen over de energiebevoorrading in Europa verhogen de energie-armoede in het globale Zuiden”, zegt Saul Kovanic, een energiehandelaar van de Zwitserse bank Credit Suisse, aan persagentschap Bloomberg. Of minder omfloerst verwoord: “Europa zuigt tegen elke prijs gas weg uit andere landen.”

Soms gebeurt dit erg brutaal. Zo neemt Pakistan juridische stappen tegen Eni omdat het Italiaanse energiebedrijf zijn bestaande langetermijncontracten voor lng verbroken heeft. De boete die Eni hiervoor moet betalen valt in het niets bij de winsten die elders te rapen vallen met dat gas. Alle grote energiebedrijven rapporteren dit jaar astronomische winstcijfers. Eni zelf zit al aan 10,8 miljard euro. Pakistan eist een extra boete van 600 miljoen euro.

Helemaal zorgwekkend voor ontwikkelingslanden is dat deze energiecrisis wellicht nog jaren zal aanslepen. Volgens Belgisch premier Alexander De Croo (Open Vld) tot midden jaren 30. Geen fraai vooruitzicht. Zeker niet omdat Europese landen in ijltempo lng-terminals aan het bijbouwen zijn om straks nóg meer gas te kunnen invoeren. Aan de Duitse kust is dinsdag een terminal opgeleverd – in amper 200 dagen tijd.

De honger naar lng zal alleen maar groeien. En het aanbod zal waarschijnlijk pas tegen 2026 enigszins vergroten, wanneer de Verenigde Staten en Qatar nieuwe lng-installaties willen openen. Begrijp dus: ontwikkelingslanden staan voor bittere tijden.

Grootschalige protesten in Pakistan tegen de hoge energieprijzen en inflatie. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Steenkool

Dit alles heeft ook gevolgen voor het klimaat. Voor heel wat armere landen lijkt gas inwisselen voor meer vervuilende olie en steenkool stilaan onontkoombaar. In Pakistan bijvoorbeeld is premier Imran Khan eind april moeten vertrekken na aanhoudende protesten tegen de energietekorten en een inflatie tot boven 20 procent. Zijn opvolger, Shehbaz Sharif, heeft niet veel beweegruimte meer over.

Ook elders maakt men de som. “Als gas onze middelen te boven gaat, kijk je natuurlijk – tot op zekere hoogte – naar een terugval naar steenkool, omdat er een basisniveau van elektriciteit moet worden opgewekt. En dat kan niet alleen via zonne- of windenergie”, zei Nirmala Sitharaman, de Indiase minister van Financiën, recent. Voor de ontwikkeling van groene energie is geld nodig. Geld dat in het globale Zuiden niet voorhanden is. (Op de klimaattop in Egypte is extra financiële steun vanuit het noorden een belangrijk thema.)

“Landen zoals Pakistan en Bangladesh zijn door het Westen gepusht om zich af te wenden van steenkool. Op onze vraag is men overgestapt op gas als een schonere ‘overgangsbrandstof’”, zegt Mathieu Blondeel, specialist energiepolitiek verbonden aan de Britse Warwick Business School. “Natuurlijk is dat nu heel pijnlijk. Zeker omdat Europa, als puntje bij paaltje komt, dus zegt: sorry, maar onze zakken zijn dieper en we gaan alle lng zelf opkopen.”

We doen dit zonder mededogen. Blondeel wijst erop dat in geen enkel EU-beleidsdocument rond de energiecrisis ook maar een woord valt over de gevolgen van de Europese jacht op lng voor armere landen in de wereld. “Europa heeft zelfs het lef om nu tegen die overheden te zeggen: niet aankloppen bij Rusland voor gas en olie hè! Met het morele vingertje. Terwijl Europa sinds eind februari zelf nog voor 111 miljard euro aan Russisch gas en olie heeft gekocht.”

Rusland ruikt uiteraard zijn kans. In zijn zoektocht naar bondgenoten is onder meer aan India goedkope olie aangeboden. Ook Pakistan likkebaardt. “We zijn natuurlijk zeer geïnteresseerd in de aankoop van (Russisch) lng”, zei de Pakistaanse ambassadeur in Moskou begin deze maand aan persbureau Tass. “Als de rijke landen al het gas wegnemen, wat gebeurt er dan met ons?”