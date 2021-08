‘Meedogenloos’: einde historische hittegolf in Griekenland nog niet in zicht

Al meer dan een week kreunt Griekenland onder een zware hittegolf. Dit weekend braken er meer dan 100 bosbranden uit, voornamelijk op het schiereiland Peloponnesos en het bekende vakantieoord Rhodos. De extreme droogte en wind wakkeren het vuur aan, maar maandagochtend slaagde de brandweer er toch in de brand op Rhodos onder controle te krijgen. Drie dorpen ten westen van de hoofdstad moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Zondagavond viel de stroom op verschillende delen van het eiland tijdelijk uit.

Ook op Peloponnesos brak zaterdag een hevige brosbrand uit. Daar is het vuur nog niet onder controle. In het noordwesten van het schiereiland evacueerde de brandweer vier dorpen. Op basis van satellietbeelden schat het Nationaal Observatorium in Athene dat in de buurt van de stad Patras meer dan 3.000 hectare dennen- en olijfboomgaard in vlammen zijn opgegaan. De Rio-Antirriobrug, die Patras met het Griekse vasteland verbindt, is gesloten voor het verkeer.

Het hoogtepunt van de hittegolf is volgens Griekse media vandaag te verwachten, met temperaturen die oplopen tot 44 graden. Eerder noemde de Griekse krant Efsyn de hittegolf “historisch”, de Griekse versie van de Huffington Post sprak over “meedogenloos”. Hittegolven zijn niet ongewoon in de regio, maar de huidige temperaturen zijn ook voor hen ongebruikelijk. Het is waarschijnlijk de zwaarste hittegolf in Griekenland sinds de jaren 80, aldus lokale meteorologen.

Volgens de Griekse viceminister van Civiele Veiligheid Nikos Hardalias waren er in juli 1.584 bosbranden tegenover 953 in 2019. Hij spreekt dan ook niet langer van klimaatverandering, maar van “klimaatdreiging”.

Om het elektriciteitsnetwerk niet te overbelasten, roept het ministerie van Energie de bevolking op om de airconditioning niet lager dan 26 graden te zetten. Door de extreme temperaturen vreest premier Mitsotakis dat vandaag rond 13 uur het netwerk teveel zal moeten verwerken, voornamelijk door overmatig gebruik van verkoelingssystemen.

Niet enkel in Griekenland, maar ook in Italië en Turkije richt de hittegolf schade aan. Vooral de Turkse zuidkust heeft te kampen met ernstige bosbranden. De badplaatsen Marmaris en Bodrum zijn door de oprukkende vlammen bedreigd, en de toegangswegen zijn versperd door de vlammenzee. De Turkse marine moet een beroep doen op burgers met plezierjachten om de dorpen te ontruimen. Acht mensen zijn overleden.

De hittegolf teistert ook het zuiden van Italië. In de Siciliaanse stad Catania moest de brandweer vrijdag meer dan vijftig keer uitrukken en het vliegveld sluiten. Volgens de lokale autoriteiten zijn enkele branden aangestoken. Ook de hoofdstad Rome werd al getroffen door de vlammen, net als het eiland Sardinië.

Het is onduidelijk wanneer de hitte zal afnemen. Sommige weerkundigen vrezen dat de hoge temperaturen tot twee weken kunnen aanhouden.