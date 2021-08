Mediterrane landen nog altijd in gevecht tegen natuurbranden: dode in Frankrijk, lynchpartij in Algerije

Verscheidene landen aan de Middellandse Zee voeren nog steeds een felle strijd tegen natuurvuur. In Frankrijk is de toeristische Côte d’Azur getroffen. In Algerije is een vermoedelijke brandstichter gelyncht door een woedende menigte. Een rondgang langs de mediterrane kust.

Frankrijk

In het departement Var is woensdag het eerste dodelijk slachtoffer van de bosbranden in Frankrijk gevonden. Volgens de lokale krant Var-Matin gaat het om een man die in zijn woning in de stad Grimaud werd gevonden.

Sinds maandag woeden rondom de populaire toeristische plaats Saint-Tropez zware natuurbranden. Het vuur heeft al ruim 5.500 hectare aan bos verzwolgen. Een brandweerwoordvoerder zegt tegen Var-Matin dat de situatie “niet langer alarmerend” is, maar “het blijft zorgwekkend”.

Een blusvliegtuig in de Var, in Frankrijk. Beeld EPA

Minstens twaalf campings zijn ontruimd en meerdere wegen zijn afgesloten. Duizenden bewoners en toeristen zijn geëvacueerd. In de plaats Cavalaire-sur-Mer, een kustplaats ten zuiden van Saint-Tropez, zijn tweeduizend toeristen ondergebracht in sport- en evenementenhallen. Om chaos op de wegen te voorkomen, krijgen sommige inwoners van het gebied het advies om binnen te blijven. Tegen de rook moeten zij natte handdoeken onder de deur steken.

Op sociale media gaan beelden rond van blusvliegtuigen die water komen halen in de de baai van Saint-Tropez. Badgasten kijken toe.

11h ce Mercredi matin au dessus des #PrairiesDeLaMer à #PortGrimaud 👨‍🚒 🔥 #incendievar #sainttropez encore du courage aux pompiers mobilisés pic.twitter.com/Z2Ivh2jHOM — Laurent Sauvage (@L0L0Bdx) 18 augustus 2021

De Franse president Emmanuel Macron, die in de buurt op vakantie was, bracht dinsdag met zijn vrouw een bezoek aan de getroffen gebieden aan de Côte d’Azur. Volgens Macron zal klimaatverandering tot meer van zulke branden leiden.

Griekenland

Ten noordwesten van de hoofdstad Athene dwingt een natuurbrand in een ontoegankelijk dennenbos de Griekse brandweer al drie dagen tot het uiterste. Honderden brandweerlieden op de grond proberen, bijgestaan door blusvliegtuigen en -helikopters, de vlammen te bestrijden.

Vlammen vlakbij een huis in het dorp Synterina, bij Athene. Beeld AFP

Griekenland heeft al de gehele maand te maken met grote natuurbranden. Eerder verschoven de felste brandhaarden van de omgeving van Athene naar het eiland Evia. Inmiddels ligt de prioriteit van de brandweer in het Vilia-gebied. Verschillende dorpen en een nabijgelegen verpleeghuis zijn geëvacueerd.

Israël

Het gevaar van de bosbranden bij Jeruzalem is na drie dagen afgenomen. Het vuur is nog niet helemaal geblust, maar de verwachting was dinsdag dat dat wel binnen een etmaal zou het geval zou zijn. Een dag eerder had Israël nog de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Dat, liet de brandweer weten, is inmiddels niet meer nodig.

Een luchtbeeld toont afgebrand bos rond Givat Yearim, op zo'n 8 kilometer van Jeruzalem. Beeld AFP

Volgens Israëlische media zijn meerdere huizen en ongeveer tweeduizend hectare bos in de vlammen verdwenen. Duizenden mensen moesten hun woning verlaten. Ook een van de grootste ziekenhuizen van Israël wordt ontruimd. De politie gaat ervan uit dat de brand door mensen is veroorzaakt, maar het hoeft niet te gaan om brandstichting.

Algerije

In Algerije zijn speculaties over de oorzaak van de natuurbranden die het land teisteren vorige week een 38-jarige man fataal geworden. In het noordelijke district Tizi Ouzou verdacht een menigte de man van pyromanie. Voor zijn eigen veiligheid had de politie hem vastgezet, maar in hun woede wist een groep mensen hem te ontzetten. Buiten staken ze hem in brand. Inmiddels zijn 61 mensen voor de lynchpartij opgepakt.

Vrijwilligers gaan het vuur te lijf met een tuinslang in Tizi Ouzou in Algerije. Beeld REUTERS

Het dodental door de bosbranden was dinsdag opgelopen tot 75. Onder hen bevinden zich minstens 28 soldaten, die ten oosten van de hoofdstad Algiers waren ingezet om – veelal zonder beschermende kleding – de vlammen te bestrijden.

Hoewel de meeste branden inmiddels onder controle zijn, is Algerije in gesprek met Rusland over de aankoop van vier blusvliegtuigen. Op dit moment beschikt de Algerijnse brandweer niet over zulke vliegtuigen.

Albanië

De twee Nederlandse blushelikopters die in Albanië al anderhalve week de lokale brandweer helpen met blussen, blijven ten minste tot 28 augustus in het land. Aanvankelijk hielden de Nederlandse blussers zich bezig met een grote brand op Karaburun, een rotsachtig schiereiland aan de Adriatische Zee. Toen die onder controle was, richtten ze zich op branden in Kukës, een gebied in het noordoosten van het land, tegen de Kosovaarse grens.

Een blushelikopter gooit water over het dorp Gjorm, vlakbij de stad Vlora in Albanië. Beeld AFP

Zaterdag kregen de Nederlandse militairen een grote bosbrand bij het plaatsje Pukë onder controle. Daarbij kregen ze hulp van een team van Amerikaanse smokejumpers, brandweermannen die vanuit een vliegtuig met parachutes het brandende gebied in springen en de strijd vanaf de grond coördineren.

In principe staat een van de twee helikopters als reserve paraat. Op één dag zijn beide helikopters voor het bluswerk ingezet. Inmiddels is er 1,7 miljoen liter op de vlammen gestort.