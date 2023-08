Médine en Angelo Vermeulen

Wordt beschuldigd van antisemitisme

Médine, muzikant

De Franse rapper Médine is van de affiche van Les Solidarités gehaald, een festival dat dit weekend in Namen plaatsvindt. In Frankrijk is eerder al ophef ontstaan na uitlatingen van de rapper over een joodse essayist. Sommigen beschuldigen hem van antisemitisme, ondanks verontschuldigen die de muzikant intussen al heeft aangeboden. De organisatie van Les Solidarités vreest dat de polemiek rond de muzikant slecht zal afstralen op het festival en heeft daarom in samenspraak met Maxime Prévot, de burgemeester van Namen (Les Engagés), het optreden geannuleerd.

Gaat een ruimtebaby helpen maken

Angelo Vermeulen, bioloog en ruimtevaartonderzoeker

Als mensen kolonies willen stichten in de ruimte, moeten ze er zich kunnen voortplanten. Met dat onderzoek is het bedrijf SpaceBorn United bezig. Deze week is de Vlaming Angelo Vermeulen bij het bedrijf begonnen als chief technology officer. Hij zal meewerken aan het project om in 2027 via ivf een eicel in de ruimte te bevruchten. Op een dag zullen mensen het op de natuurlijke manier kunnen doen, zegt Vermeulen in Gazet Van Antwerpen. “Maar dat is op dit moment niet verantwoord. De gewichtloosheid kan ertoe leiden dat de bevruchting fout loopt, dat het embryo zich slecht ontwikkelt.”