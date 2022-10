Mediaanprijs van 180.000 euro: waarom Vlamingen massaal kopen in de Ardennen

De Ardennen zijn populair bij Vlaamse kopers, en dat ligt niet alleen aan de rustgevende natuur: een doorsnee huis in de Ardennen kost 180.100 euro, waar die prijs in Vlaanderen op 310.000 euro staat. Vooral Gedinne, Rendeux en Hastière kunnen de Vlaamse kopers de laatste jaren bekoren. Waar vallen nog goede koopjes te doen? En wat krijg je dan voor die prijs?

De Federatie van het Notariaat (Fednot) analyseerde de vastgoedactiviteit en de prijzen in een twintigtal Ardense gemeenten die bijzonder populair zijn bij kopers van tweede verblijven. Met 11,7% minder transacties is de eerste helft van het jaar zit ook de verkoop in de Ardennen ietwat in het slop.

Frédéric Dumoulin, notaris in Durbuy verwijst naar de economische crisis: “Kopers van vastgoed houden tegenwoordig meer rekening met de stijging van de rente en zware energiekosten. Bovendien is de inflatie hoog en de economische context onzeker. Hierdoor namen potentiële kopers meer dan voordien de tijd om voor- en nadelen af te wegen alvorens de sprong te wagen”, zegt hij.

180.100 euro voor een huis

In de eerste helft van 2022 steeg de mediaanprijs (de helft van de huizen is duurder, de andere helft goedkoper) van een huis in de Ardennen met +5,9% tot 180.100 euro. Toch bleef de prijs een stuk lager dan in de rest van België: in Wallonië kostte een huis 199.000 euro, in Vlaanderen 310.000 euro en in Brussel 480.000 euro. Maar de gestegen prijs zegt niet alles: rekening houdend met een inflatie van 7,7% daalde de reële prijs van een huis in de Ardennen met zo’n 3.000 euro in vergelijking met 2021.

Investeerders waren in de afgelopen jaren steeds actiever op de markt en dat had zijn effect op de prijzen. Zo steeg de mediaanprijs van een huis in de afgelopen vijf jaar met +28,6%. In die periode nam de waarde van een huis met zo’n 40.000 euro toe. Rekening houdend met de inflatie van 15,6% ging het om een reële stijging van 13%. Die stijging was groter dan in Brussel (+11,7%) en Wallonië (+8,8%). In Vlaanderen bedroeg de reële stijging +13,6%.

Grote prijsverschillen

Tussen de Ardense gemeenten zijn de prijsverschillen groot: van 82.500 euro in Hastière tot 255.000 euro in Libin. Steeds weerkerende vraag: wat heb je voor de 180.000 euro in de Ardennen? Dat hangt af van de ligging van het pand en de algemene staat.

Op Immoweb vonden we in Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy) in het centrum (vlak bij banken, de kerk, een frituur…) een op te frissen woning met een woonoppervlakte van 130 vierkante meter op een perceel van 4,33 are. Er zijn drie slaapkamers en 1 badkamer. Energieklasse F, wat niet goed is.

Geen zin in verbouwen? In Somme-Leuze heb je voor 150.000 euro midden in de natuur van le Village les Bois d’Ourthe een nieuwbouwchalet met twee slaapkamers. Het gaat dan wel om een vakantiehuis waar je niet permanent mag verblijven. Overal geldt dezelfde tendens: goed gelegen instapklare woningen verkopen zeer snel en kosten best wat centen.

De Ardennen, waar Vlamingen zich thuis voelen

De Ardennen zijn populair bij Vlaamse kopers. In de eerste helft van 2022 waren ze vooral actief in Rendeux (63%), Gedinne (41,2%), Vresse-sur-Semois (40%), Houffalize (33,3%) en Durbuy (32,4%). Het aandeel Vlaamse kopers was het laagst in Houyet (3,1%).

In de Ardennen voelen Vlamingen zich thuis, maar niet overal. In de periode 2017-2022 waren er verschuivingen: in Gedinne, Viroinval, Doische, Rendeux en Hastière zat het aantal Vlaamse kopers fel in de lift. Het tegenovergestelde scenario in Somme-Leuze, Bièvre, Vresse-sur-Semois, Tellin, Hotton, Gouvy, Vielsalm, Bouillon, La Roche-en-Ardenne en Houyet.