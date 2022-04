Mechelse raadkamer laat CEO van PostNL vrij onder voorwaarden

De Belgische toplui van het Nederlandse PostNL - CEO Rudy Van Rillaer, operations manager John de Bruyn en een derde verantwoordelijke - zaten sinds maandag in de cel, na een inval van het gerecht in drie depots. Negen werknemers werden toen opgepakt. Terwijl de meesten van hen opnieuw vrijgelaten werden, moesten Van Rillaer en zijn collega's in de cel blijven. Ze werden verdacht van mensenhandel, leiding geven aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en verboden terbeschikkingstelling.

Vandaag moesten de drie voor de raadkamer verschijnen. Van Rillaer werd door vrijgelaten onder voorwaarden, het is niet bekend welke voorwaarden hij moet naleven. De twee andere mannen kregen geen voorwaarden opgelegd. Van Rillaers advocaat Michaël Verhaeghe reageert tevreden op de beslissing van de raadkamer.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of het arbeidsauditoraat tegen de beslissing van de raadkamer in beroep gaat. Als ze vandaag nog beslist dat niet te doen, worden de drie vanavond vrijgelaten uit de gevangenis. Als het auditoraat vandaag niets meer laat weten, worden de drie pas maandag uit de gevangenis vrijgelaten en zullen ze hun weekend dus nog in de cel doorbrengen.