Mechels bedrijf huurt slaapcoaches in voor kinderen werknemers: ‘Slaaptekort kan grote gevolgen hebben’

“Mijn dochter van 3,5 slaapt goed. En heeft dat altijd gedaan." Ik haast me om “sorry" te zeggen. Je durft het bijna niet uit te spreken in een zaal vol werknemers van wie sommigen elk uur van de nacht zien. Het voelt als... verraad.

Eenmaal de vraag gesteld hóe slecht zij dan slapen, volgen de ‘horrorverhalen’ elkaar op. “Het is al gebeurd dat ik het einde van de werkdag niet haal”, zegt Jonas Van Herck, vader van een dochtertje van 2,5 en een zoontje van 1 jaar. “Om 15 uur, na een heel lange directiemeeting, ben ik in mijn auto gekropen om te gaan slapen. Ik was kortaf tegen collega’s en na zes weken ononderbroken nachten trok ik het niet meer. Ik ben thuis geraakt, maar vraag me niet hoe. Zo moe was ik. Het was onverantwoord."

Vroege vogels

Isabelle Fassin geeft toe dat “haar vaatje ’s ochtends al is leeggetapt en ze tijdens vergaderingen minder gefocust is dan ze zou willen”. Haar zoontje is een ‘vroege vogel' en wordt elke ochtend tussen kwart over 5 en half 6 wakker. Ze is bang dat ook Amélie, haar dochter van 3, binnenkort zo vroeg zal opstaan, want zij hoort het gehuil van haar broertje. “Mijn dochter slaapt al 2,5 jaar elke nacht naast mij. Wanneer ze wakker is, springt ze op mij. Blijven liggen is uit den boze”, zegt een andere vrouw. Iemand vertelt hoe ze haar dochter van 2 vier à vijf keer per nacht melk moet brengen. “We hebben het eens met water geprobeerd, maar toen krijste ze het hele appartementsblok bij elkaar. We nemen haar bij ons in bed, met de fles. Nadien weigert ze om in haar eigen bed te slapen.” Alsof de verhalen op zich nog niet genoeg zeggen, zet Eylis intussen haar keel open. Ze is de pasgeboren dochter van Donald Valckaert en Ditte Jaspers.

Isabelle Fassin had haar dochter Amélie (3) mee naar de sessie. Al is het vooral haar zoontje van 1 jaar dat niet goed slaapt. Beeld Photonews

Allemaal zijn het ouders met jonge kinderen en werknemers van Protime in Mechelen, marktleider in softwareoplossingen voor - u raadt het niet - tijdregistratie en personeelsplanning. In vier jaar tijd werden 90 van de 380 personeelsleden mama of papa. Ongeveer 60 van hen volgen een sessie slapen bij twee gediplomeerde slaapcoaches. Het is een primeur in Vlaanderen: een baas die de (kinderen van) werknemers helpt om beter te slapen.

44 nachten minder slaap

Dat het nodig is, blijkt niet alleen uit hun verhalen, maar ook uit onderzoeken. Zo verliezen kersverse ouders tijdens het eerste levensjaar van hun kind liefst 44 nachten aan slaap: vrouwen gemiddeld een uur per nacht, vaders ongeveer 13 minuten. Een nieuwe studie aan de Universiteit van Warwick (Verenigd Koninkrijk) zegt dat het zes jaar duurt voor jonge ouders opnieuw een normaal slaapritme kweken en hun slaapverlies wegebt. “Een enkele korte nacht kan weinig kwaad, maar wanneer je op langere termijn slaapschuld opbouwt, kan dat grote gevolgen hebben", zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). “Slaaptekort leidt ertoe dat ons immuunsysteem minder goed werkt, maar de vermoeidheid werkt ook op je gemoed en emoties. Zelfs ons cognitief vermogen daalt: we zijn niet in staat helder na te denken, onze aandacht verslapt en ons geheugen gaat achteruit. Werkgevers hebben er alle baat bij om werknemers met jonge kinderen te ondersteunen.”

Kinderslaapcoaches Anoek D'hoop (psychologe) en Lien Delamillieure (pedagoge) richtten vorig jaar SHIFT op. Ze geven slaaptips en -coaching voor baby’s, peuters en kleuters. Beeld Photonews

“Je weet niet wat het is als je het zelf niet hebt meegemaakt”, begint kinderslaapcoach Anoek D’hoop (SHIFT) de sessie. Maar meteen is het ook voetjes op de grond: “Verwacht niet dat je kind morgen plots zal doorslapen.” Er klinkt gelach in de zaal: dat denkt niemand hier, na alle ononderbroken nachten en 101 lapmiddeltjes. Samen met haar collega Lien Delamillieure legt ze deze werknemers eerst uit wat een biologische klok is en dat “elk kind een ritme heeft”.

“Ieder kind wordt ook elke nacht eens wakker.” ‘Aha’, klinkt het in de zaal, en er worden notities genomen. “Slaapcycli bij jonge kinderen zijn korter dan bij volwassenen. Sommigen maken er weinig van en vallen zelf weer in slaap, anderen hebben de nabijheid van een ouder nodig. Vanaf 12 weken kunnen ouders oefenen hun kind zelfstandig te laten inslapen.”

Uit alles wat hier gezegd wordt blijkt dat slaap een onderbelicht en beladen thema is. Al deze ouders gaan ’s avonds in stressmodus omdat ze alwéér een slechte nacht vrezen, en een bijhorend kort lontje overdag.

Pikdonker

Er volgen tientallen tips en weetjes. Dat je vanaf 6 weken best start om je kind op steeds op hetzelfde moment te wekken. Dat 9 uur een te late bedtijd is voor een peuter. Dat de dag best even lang duurt als de nacht, toch tot de leeftijd van 4. En dat een jong kind later in bed steken, ook al oogt het niet moe, nooit een goed idee is. “Een eerste dutje valt best tussen 9 en 10 uur ’s ochtends, een namiddagdutje tussen 13 en 15 uur”, zeggen Anoek en Lien nog. Een slaapkamer is best pikdonker. “En als je ’s nachts de kamer binnengaat, knoop dan geen gesprek aan met je kind, maar herhaal steeds dezelfde zin met rustige stem. Zelfs 30 keer als het moet. Bijvoorbeeld: ‘Ella, het is nacht en nog geen tijd om op te staan’.”

“Mijn dochter van 2,5 verwacht dat ik bij haar blijf tot ze in slaap valt. Wat moet ik daarmee?”, vraagt een papa. Soms klinkt het antwoord even eenvoudig als ridicuul: “Om de 3 dagen je stoel wat verderaf zetten, zo zit je na een grote week in de gang.” Papa, laat je ons even weten of dat lukt?