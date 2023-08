Maxime Mandrake en Liesje Schreienmacher

Wereldkampioen om de tuin leiden

Maxime Mandrake

Goochelaar

Belgen schitteren niet enkel op het veld of op de baan, maar ook op het podium, zo bewijst Maxime Mandrake uit La Louvière. De 26-jarige illusionist behaalde twee medailles op het Wereldkampioenschap Podiumkunsten in Los Angeles. Goud voor zijn goocheltrucs, zilver voor zijn kaartenspel in de vrije categorie. Het is de Waal echter niet enkel om het edelmetaal te doen: op het WK zitten ook verschillende eventmanagers en producers in het publiek die zijn internationale carrière een boost kunnen geven. Tot in Vegas?

Verzet de bakens met zwangerschapsverlof



Liesje Schreienmacher

Nederlands minister

In Nederland is het niet courant dat ministers zwangerschapsverlof opnemen. Sterker nog: VVD-politica Liesje Schreienmacher (40), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is de eerste in de politieke geschiedenis die het doet. Begin volgend jaar verwacht ze haar eerste kindje, na de Tweede Kamerverkiezingen in november neemt ze enkele maanden verlof op. “Het zou goed zijn als dit snel normaal wordt”, zegt ze aan De Telegraaf. “Als we de politiek een aantrekkelijke en werkbare plek willen maken voor jonge vrouwen, moeten we ervoor zorgen dat hier ruimte voor is.”