Max Verstappen is wereldkampioen F1 na bloedstollend duel met Lewis Hamilton in laatste ronde

Niemand had dit kunnen verzinnen, deze apotheose. Een knokpartij van tien maanden lang, die uiteindelijk uitmondde in een gevecht van slechts één rondje op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi. Lange tijd leek de klus voor Lewis Hamilton geklaard. Die achtste wereldtitel zat eraan te komen. Eerst startte hij fenomenaal. Polepakker Max Verstappen wist niet wat hem overkwam. Hamilton, op mediums en dus trager dan de softband dan Verstappen, knalde hem in de eerste rechte lijn voorbij. Verstappen counterde, de titelrivalen tikten elkaar aan, maar de Brit bleef aan de leiding. Beide heren schoven de lichte aanrijding in elkaars schoenen, maar de wedstrijdleiding greep niet in. “Ongelofelijk. Wat steken die allemaal uit?” brieste Verstappen over de beslissing.

Beeld AP

Hamilton dus op één. Hij sloop vervolgens ronde na ronde weg van Verstappen, die al snel klaagde over de slijtage van zijn softs en met een achterstand van zeven tellen de pit indook. Hamilton kopieerde dat een ronde later, waardoor de eerste stop en dus tactische ingreep niets aan het racebeeld veranderde.

Wat, of beter gezegd wie de spanning wél terugbracht: Sergio Perez, ploegmaat van Verstappen. De Mexicaan reed door de pitstops even aan de leiding en speelde het teamspel perfect. Hij bleef zo lang mogelijk op de baan, zag Hamilton in zijn zijspiegels opdoemen en counterde één, twee, drie aanvallen van Hamilton. Wanneer de gehinderde Lewis er dan toch over ging, zat Verstappen plots op... 1 tel. “Wat een legende, die Perez”, riep Max.

Maar de titelstrijd helemaal op zijn kop zetten deed Checo niet. Hamilton vergrootte het gat namelijk weer met enkele seconden. Red Bull zat met de handen in het haar - ze moesten hopen op een mirakel, Lewis was te snel.

Beeld ANP

Een nieuwe wending brak aan. Giovinazzi parkeerde zijn bolide naast de baan: virtual safety car. Red Bull riep Verstappen naar binnen voor vers rubber, Hamilton bleef erop. Met nog precies twintig ronden te gaan begon Verstappen aan zijn inhaalrace. De achterstand: zestien seconden. Hamilton maakte zich zorgen, maar bleef een strak tempo aanhouden. Verstappen knabbelde wel van de achterstand, maar te weinig. Op tien ronden van het einde was de kloof dertien tellen. Op vijf ronden van het einde nog steeds negen tellen. Lewis zat nog steeds safe.

Kon er nog wat suspense bij? Ja dus. Want op vijf ronden van het einde boorde Latifi zijn Williams in de boarding: safety car. Dit keer geen virtuele, wel een echte. Het hele peloton plooide dus als een accordeon in elkaar. Verstappen ging weer naar binnen - tactisch sterk van Red Bull - voor nieuwe banden, Hamilton bleef (weer) op het circuit. Verstappen sloot vervolgens aan bij zijn grote rivaal. En wat besliste de FIA dan? Dat de safety car één ronde voor de finish naar binnen zou rijden. Eén ronde zou beslissen over de wereldtitel. Hamilton op kop, met een hijgende Verstappen erachter. Mercedes zag de bui al hangen. Lewis reed op banden van 30 ronden oud...

De zevenvoudige wereldkampioen was een vogel voor de kat. Verstappen drong aan, plaatste één welgemikt manoeuvre en ging erover. Hamilton probeerde te counteren, maar kon niets beginnen. Kan het sensationeler?

Beeld REUTERS

“Ongelofelijk dit”, jubelde Verstappen. “Heel de race gevochten en dan die kans nog krijgen in de slotronde. Het is bizar. Echt bizar. Eindelijk een beetje geluk voor mij.”

De onttroonde wereldkampioen Hamilton was zo sportief om te beginnen met een felicitatie aan Verstappen voor een “prachtig” seizoen. “We hebben zelf ook een geweldig jaar gedraaid als team, in het moeilijkste seizoen ooit”, meende Hamilton. “We hebben alles gegeven. Nooit opgegeven. En het was niet genoeg.”

Maar vooral de ontgoocheling zinderde na. Bij Hamilton. En bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff deed furieus zijn beklag, maar kreeg meteen de deksel op de neus van Masi. “Toto, het heet een race. Oké? We zijn gaan racen.”