Matthijs van Nieuwkerk betuigt spijt: ‘Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was’

Matthijs van Nieuwkerk is voor het eerst ingegaan op de controverse die al bijna een jaar rond zijn persoon hangt. De voormalig DWDD-presentator zegt zich nu te realiseren dat de prijs voor het maken van de talkshow te hoog was.

In een interview met NRC is tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk voor het eerst door het stof gegaan voor de hardvochtige wijze waarop hij met oud-collega’s bij de dagelijkse talkshow De Wereld Draait Door omging. “Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt mij ontzettend.”

Van Nieuwkerk – die zijn driftig karakter zegt te erkennen – zegt niet geweten te hebben dat DWDD onder collega’s bekendstond als een ‘burn-outfabriek’ vanwege het grote verloop aan uitgebrand en gedemoraliseerd personeel.

“Was het het waard?”, vraagt Van Nieuwkerk zich af in het NRC-vraaggesprek. “Was het het waard dat collega’s zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Wat dat betreft was de prijs te hoog en dat had niet mogen gebeuren en dat spijt me.”

Het is de eerste keer dat Van Nieuwkerk ingaat op de controverse die al bijna een jaar rond zijn persoon hangt.

Angstcultuur bij DWDD

Vorig jaar november publiceerde de Volkskrant een onderzoeksartikel over een angstcultuur bij DWDD en de rol van de omroep. Daaruit bleek dat Van Nieuwkerk, gezicht van de succesvolle talkshow, zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting collega’s en dat de omroep allerlei waarschuwingen daarover negeerde.

De Volkskrant sprak hiervoor meer dan zeventig oud-DWDD-medewerkers uit de vijftien jaar (2005-2020) dat het programma liep. Ruim vijftig van hen spraken over ‘extreme woede-uitbarstingen’ waarbij medewerkers door de presentator op centimeters afstand werden toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd. Een aantal eindredacteuren van het programma zou volgens de bronnen aan dit grensoverschrijdend gedrag meegewerkt hebben.

Tientallen medewerkers kregen als gevolg hiervan burn-outs en ernstige psychische klachten zoals angst- en paniekaanvallen – sommigen hebben hier nog altijd last van.

Eerste reacties waren anders

Van Nieuwkerk reageerde wisselend op de bevindingen van de Volkskrant. In een eerste schriftelijke reactie was van onderkenning van grensoverschrijdend gedrag geen sprake. Kort daarna, en onder druk van de directie van BNNVara, stuurde van Nieuwkerk een tweede reactie waarin hij erkende “af en toe” lelijk uit zijn slof te kunnen schieten. Tegelijkertijd kwalificeerde hij het Volkskrant-onderzoek als “een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD”.

Voor BNNVara bleek deze tweede reactie ook niet afdoende. “Wij moeten vraagtekens zetten bij de oprechtheid van dit tweede statement, aangezien deze tot stand is gekomen nadat wij Matthijs van Nieuwkerk hebben laten weten dat we teleurgesteld waren over het eerste statement.”

Hierop zei Van Nieuwkerk de samenwerking met BNNVara op omdat de omroep ‘openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid’. Sindsdien trok Van Nieuwkerk zich uit het publieke leven en kwamen andere programma’s van de tv-presentator – Matthijs gaat door, Chansons en The Connection – tot stilstand.

‘Ik vond je intimiderend’

In het NRC-interview zegt Van Nieuwkerk niet te willen ingaan op de beschuldigingen in het Volkskrant-onderzoek. Hij wil zijn blik gericht houden op de ‘toekomst’. Wel vertelt hij dat oud-collega’s verschillend reageerden op het Volkskrant-artikel. Volgens Van Nieuwkerk waren er mensen die zich niet herkenden in het geschetste beeld.

“Maar over hen hebben we het nu niet. Er waren ook zeer confronterende gesprekken met collega’s met wie ik heel veel jaren, dacht ik, met plezier had samengewerkt en met wie ik soms nóg werkte, die nu toch zeggen: ik vond je intimiderend en ik vond het moeilijk dat toen tegen je te zeggen. Die vonden het goed dat het nu dankzij het artikel bespreekbaar was.”

Over zijn toekomst in de tv-wereld is Van Nieuwkerk nog niet uit. Wel zegt hij “verkennende gesprekken” te hebben gevoerd. “Maar eerst maar eens dit interview, zodat de radiostilte is verbroken.”

Na het Volkskrant-artikel is er een onderzoek naar grensoverschrijdend in de Hilversumse tv-wereld opgezet. De commissie-Van Rijn verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar een rapportage op te leveren.