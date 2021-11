Massale inval bij PostNL na frauduleuze praktijken bij onderaannemers, depot in Wommelgem verzegeld

Om 6 uur vanochtend vielen de sociale inspectiediensten, samen met politie en douane, binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem. Even later gebeurde hetzelfde zo’n 25 kilometer verder, in Mechelen. Volledige resultaten over de actie zijn nog niet bekend, maar in Wommelgem zou het alvast gaan om 19 inbreuken. Vooral zwartwerk en misbruik van deeltijdse tewerkstelling werden ontdekt. De inspectiediensten doen verder onder meer onderzoek naar onderaannemers die chauffeurs laten rijden zonder rijbewijs. Later deze middag zouden alle inbreuken over de inval worden bekendgemaakt.

De laatste zes maanden zijn er zeker drie controles uitgevoerd. Vakbonden spreken over ‘moderne slavernij’ waarbij koeriers worden uitgebuit. Koeriers moeten per dag ongeveer tweehonderd à driehonderd pakjes rondbrengen.

Het is niet de eerste keer dat PostNL in opspraak komt. Voorlopig wil het bedrijf niet reageren. Ze willen wachten tot de controles zijn afgerond.