Martine Tanghe, het taalwonder dat steeds de balans vond tussen zakelijkheid en empathie

Een ster wilde ze nooit zijn, en misschien daarom groeide ze uit tot een iconisch nieuwsanker. Vlaanderen rouwt om het verlies van Martine Tanghe (67), die overleed aan kanker. ‘Haar présence, haar perfecte uitspraak, het was er allemaal vanaf dag één.’

Alleen al van de gedachte dat ze vandaag een prominente plek krijgt in alle kranten en tv-journaals zou ze ongemakkelijk worden. Meer dan veertig jaar gidste Martine Tanghe ons door de gebeurtenissen in de wereld, maar over haar eigen leven hield ze de lippen het liefst stijf op elkaar. Dat ze in 2016 hervallen was van borstkanker was alleen geweten door een kleine kring van intimi en (ex-)collega’s.

“We wisten dat het niet goed met haar ging”, zegt journaalanker Hanne Decoutere, die jarenlang een redactievloer met haar deelde. “In mei zijn een aantal collega’s nog een bezoekje gaan brengen. Daar kon ik zelf helaas niet bij zijn, omdat ik het journaal moest presenteren. Niemand van ons had verwacht dat het zo snel zou gaan. Dit is een enorm verlies.”

Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden voor iemand die ze zelf altijd vond, maar niettemin: Martine Tanghe (67) is een monument. “Zonder enige twijfel is ze het beste nieuwsanker dat we in Vlaanderen gezien hebben. Ook internationaal behoorde ze tot de top”, zegt Leo Hellemans, voormalig hoofdredacteur van de televisienieuwsdienst van de VRT. “Ze had een aangeboren talent om voor de camera te spreken, een geweldige taalbeheersing. Ze slaagde erin om altijd zakelijk te blijven en zich toch in iedereen in te leven, van de academicus tot de man in de straat.”

Geslaagd voor examen

Die eigenschappen etaleerde ze van in het begin, toen ze als prille twintiger bij de nationale omroep belandde. In 1977 nam ze tijdens het laatste jaar van haar studies Germaanse filo­logie deel aan het journalisten­examen van de toenmalige BRT en slaagde ze met vlag en wimpel. “Ik had toen niet eens een televisietoestel, dat ben ik pas gaan kopen nadat ik geslaagd was”, zei ze tijdens de feestuitzending 50 jaar televisie in 2003.

Toch bleek ze er al bij haar eerste camera-oefeningen te staan, getuigde ex-VRT-journalist Geert van Istendael eerder in deze krant. “Terwijl we nog over koetjes en kalfjes aan het kletsen waren, ging plots het rode lampje van haar camera branden. Binnen de seconde zag ik haar veranderen. Ze klemde haar voeten onder de ring van haar stoel, boog eventjes voorover, net niet te veel, en werd één met de camera. Van het ene moment op het andere was ze totaal geconcentreerd. Onwaarschijnlijk. Haar présence, haar perfecte uitspraak, haar mooie spreek­ritme: het was er allemaal vanaf dag één.”

Zowel de BRT als de kijker moest wennen aan een vrouwelijk nieuwsanker. Beeld RV

Nauwelijks enkele maanden na haar examen presenteerde Tanghe al haar eerste journaal. Vandaag lijkt daar weinig bijzonders aan, maar dat was het veertig jaar geleden wel. Op heel de BRT was er nog maar een handvol vrouwen, een vrouwelijk nieuwsanker was al helemaal een primeur. Meer dan eens kreeg ze in die beginjaren neerbuigende dan wel ronduit seksistische opmerkingen te horen van mannelijke collega’s, getuigde ze in 1980 in Humo. “Die oude generatie mannen pikt het niet dat vrouwen journalisten kunnen worden. Secretaresse, typiste of regieassistente, dat mag natuurlijk, daar zijn vrouwen goed genoeg voor.” Het was een zeldzame uithaal van de nieuwslezeres.

Ook de kijker moest wennen aan de jonge vrouw als nieuwsanker. Er kwam commentaar op haar lange, blonde haren, op haar kleren met bloemetjesmotieven, op die keer dat ze het journaal presenteerde in een jeansvest van haar man, de in 2019 overleden Jos Van Hemelrijck.

Bovendien werd haar in die jaren, vooral door mensen aan de rechterzijde van het politieke spectrum, partijdigheid aangewreven, onder meer omdat ze in enkele zeldzame interviews getuigd had over haar affiniteit met Latijns-Amerika. Cd&v-politicus Eric Van Rompuy noemde haar tijdens een interview begin jaren tachtig zelfs “de exponent van een nihilistisch Vlaanderen dat neerkijkt op onze katholieke volksaard”. Een uitspraak waarvoor hij zich achteraf uitvoerig excuseerde, maar die aantoonde hoe polariserend de BRT en haar uithangbord waren.

Haat- en lastercampagnes deden haar verlangen toenemen om een jarenlange droom te vervullen. Met haar man nam ze een jaar verlof zonder wedde en stapte aan boord van de Miss Musette, een zeilboot waarmee ze de Kaapverdische eilanden en de Caraïben afvaarden.

Eenmaal de Miss Musette weer voor anker lag, werd Tanghe met hernieuwd enthousiasme snel opnieuw het vlaggenschip van de openbare omroep. Ze las het nieuws niet voor, ze vertelde het. Als een lerares die dagelijks miljoenen Vlamingen in de klas heeft. “Ze was een baken van zekerheid, van stabiliteit, van precisie, van empathie”, zegt oud-collega Jan Hautekiet. “Ze maakte van het nieuws een warme gebeurtenis.”

Ambassadeur van helder Nederlands

Nieuwsankers roemen haar om haar gave om steeds de perfecte balans te vinden tussen onafhankelijkheid bewaren en toch betrokkenheid tonen. Bekend werden haar veelzeggende blikken, slotwoordjes of opgetrokken wenkbrauwen waarmee ze op zeldzame momenten haar goed- of afkeuring liet blijken.

“Martine was mijn voorbeeld, en dat geldt voor iedereen die deze job doet”, zegt Xavier Taveirne. “Toen ik zelf begon met presenteren dacht ik vaak: ik hoop dat ik die nalatenschap niet verknal.” Net als veel VRT-collega’s keek hij op naar Tanghe. Toen hij in 2016 samen met haar voor de radio werkte, viel het hem op hoe ze zich nooit naar die status gedroeg. “Met een bijna kinderlijk enthousiasme stelde ze me vragen over radio maken.”

Het laatste journaal van Tanghe, na 42 jaar dienst. Beeld VRT - Jokko

Veeleisend was ze wel, zeker als het op taal aankwam. Haar hele carrière lang was ze een voorbeeld en een ambassadeur van mooi en helder Nederlands. “Als ik een intro voor haar moest nalezen, las ik die wel tien keer na, omdat ik wist dat elk woord moest kloppen”, zegt Decoutere, die nog steeds een boekje met taaltips van de VRT-coryfee bijhoudt.

Ook Taveirne herinnert zich hoe hij een half uur met Tanghe kon discussiëren over één woord in een aankondiging. “Als ik het journaal van 18 uur had, vroeg ze soms mijn teksten om te vergelijken. Als ik dan haar versie om 19 uur hoorde, dacht ik vaak: verdorie, zo had het moeten klinken. En als ik na haar moest presenteren, wist ik dat die tekst verbeteren bijna onbegonnen werk was.”

Kom op tegen Kanker

Die liefde voor taal uitte zich ook in haar weinige uitstapjes buiten de journalistiek. Ze las kinderboeken voor, ze las jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal en ze ging vorig jaar nog op tournee als verteller voor de muzikale theaterproductie Morris.

Ook presenteerde ze voor Kom op tegen Kanker en werd ze het gezicht van preventiecampagnes voor borstonderzoek. Haar eigen moeder had borstkanker, ook Tanghe zou in 2011 na een borstkankerdiagnose tijdelijk van het scherm verdwijnen.

Dat alles deed ze ingetogen, nooit wilde ze dat haar eigen gevecht tegen de ziekte het nieuws haalde. Ook in 2016 niet toen ze herviel. In de laatste jaren van haar carrière wisselde ze werkdagen af met behandelingen. “Slechts een handvol dichte collega’s wist daarvan”, zegt Taveirne. “Ze voelde zich er bijna schuldig over, dat ze bijvoorbeeld het late journaal niet meer kon presenteren. Maar ze bleef met dezelfde energie en werklust naar de redactie komen.”

Ook in haar allerlaatste tv-journaal, in volle coronapandemie, vond ze zoals steeds de juiste woorden om haar carrière af te sluiten: “Dank dat u bij ons was.” Het zijn ook de enige die vandaag juist klinken.