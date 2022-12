Marokkaanse Belgen over ‘hun’ WK: ‘Eigenlijk hebben wij al gewonnen’

Bij de start van het WK gold het Marokkaanse elftal als de underdog, zaterdag spelen ze de kwartfinale. Voor veel Marokkaanse Belgen is het kampioenschap een intense rit. ‘Het voelt alsof je deel uitmaakt van iets groots.’

“Ik ben verbaasd dat gerenommeerde ploegen het zo moeilijk tegen ons hebben.” Aan de vooravond van de kwartfinale tegen Portugal vertelt technisch directeur van Marokko Chris Van Puyvelde over het onwaarschijnlijke succestraject dat de Atlasleeuwen op het WK afleggen. De ploeg kreeg sinds 2000 nog maar twee keer de kans om deel te nemen, maar speelde de voorbije weken België en Spanje naar huis. De wedstrijden worden almaar aandachtiger gevolgd door Marokkanen over de hele wereld. Ze boren daarbij ook een nieuw publiek aan.

“Ik ben eigenlijk helemaal geen fanatieke voetbalfan”, vertelt Hanane Llouh (29). Bij het vorige WK supporterde ze nog voor de Rode Duivels, maar het onverwachte succesverhaal van de Marokkanen is moeilijk te weerstaan. Deze week ging ze zelfs na of het mogelijk was om naar Qatar of Marokko te vliegen om daar de kwartfinale te volgen. “De ploeg kreeg weinig vertrouwen bij de prognoses, maar de spelers rijzen als een feniks uit de as.”

Deelsteps in brand

Er vloeit momenteel veel inkt over de sportieve prestaties van de Atlasleeuwen, maar initieel ging de aandacht in België uit naar wat anders. Na de match tussen Marokko en België braken er in verschillende steden rellen uit. In Brussel werden auto’s en deelsteps brand gestoken door relschoppers, diezelfde avond waren er opstootjes in Antwerpen.

“We hebben een Marokkanenprobleem”, schreef Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een virale boodschap. De daaropvolgende discussie over geweld en vervreemding leidde de aandacht af van het voetbal, maar tijdens de wedstrijd tegen Spanje bleef het al heel wat rustiger.

Na de overwinning op België volgden rellen, na die op Spanje bleef het veel rustiger, met dank aan buurtbewoners. Beeld Tim Dirven

Dat was onder meer de verdienste van Mustafa Rezki (35), coördinator van de Brusselse zaalvoetbalclub en wijkwerking Anneessens 25. Hij kon een herhaling van de rellen in de straten rond zijn club voorkomen door een menselijke ketting te vormen. “De relschoppende jongeren komen niet uit onze buurt en ze externaliseren slechte energie. Zaterdag zijn we sowieso opnieuw aanwezig met tweehonderd vrijwilligers.”

Hoewel veel Marokkaanse Belgen het geweld veroordelen, weigeren ze om het hun geluk te laten overschaduwen. In steden als Brussel, Antwerpen en Genk worden dit weekend opnieuw grote supportersbijeenkomsten verwacht.

Zon, vakantie, familie

Het kan voor autochtone Belgen vreemd aanvoelen dat mensen van de tweede of derde generatie supporteren voor een land waar ze zelf niet (lang) leefden, maar volgens Llouh is er geen rationele verklaring voor die loyaliteit. Veel Marokkaanse Belgen associëren het land met zon, vakantie en familie. Dat roept sowieso warme gevoelens op, terwijl columnist Mohamed Ouaamari in De Morgen schreef dat België binnen de groep sneller doet denken aan “school, rekeningen, belastingen, koude en vaak ook de onmiskenbare realiteit van racisme en discriminatie”.

“Het is als een verloren liefde waarop je met een warm gevoel terugkijkt”, legt Llouh uit. “Heel de islamitische, Arabische en Afrikaanse wereld staat nu achter Marokko. Het voelt alsof je deel uitmaakt van iets groots.”

Het feit dat veel Marokkanen uit de diaspora voor de Atlasleeuwen supporteren, past op een bepaalde manier ook goed bij de samenstelling van het team. Veertien spelers uit de ploeg zijn niet in Marokko geboren, sommigen spreken zelfs geen Frans of Arabisch. Zo verdedigen Anass Zaroury (22) uit Mechelen en Bilal El Khannouss (18) mee de Marokkaanse eer.

Juichen bij de penalty's. Beeld Tim Dirven

Supporter Waïl Kadi (22) vindt de gelaagdheid van die identiteit erg herkenbaar. Hij werd zelf in België geboren, maar zit soms wat gewrongen tussen verschillende culturele identiteiten. “Belgische vrienden zien me dan als Marokkaan, terwijl mijn Marokkaanse vrienden zeggen dat ik helemaal ‘verbelgd’ ben.” Het succes van het team biedt kansen om die gelaagde identiteit van veel Marokkanen uit de diaspora te vieren.

Voor een deel van de Marokkaanse supporters kan het ook fijn zijn om een ploeg te zien waarin bepaalde culturele en religieuze waarden uit de moslimwereld sterker aanwezig zijn. “De uitstraling van het Marokkaanse elftal is erg warm en aantrekkelijk”, zegt Llouh. Ze verwijst naar de gebeden die de spelers na de match doen en naar verdediger Achraf Hakimi die na zijn beslissende strafschop tegen Spanje meteen de tijd nam om zijn familie te kussen.

Feest

Op sportief vlak blijft het voorlopig onduidelijk hoe ver de Marokkaanse nationale ploeg het nog kan schoppen. Bookmakers geven het team van Cristiano Ronaldo voorlopig de grootste kans om zaterdag de overwinning binnen te halen, al schudde het Marokkaanse elftal al eerder verrassingen uit hun mouw.

Voor Rezki doet de afloop er niet meer zo toe. “Niemand dacht dat Marokko zo ver zou raken, dus eigenlijk hebben we al gewonnen”, zegt hij. Terwijl de supporters van de Rode Duivels weinig mooie herinneringen aan Qatar overhouden, zullen Marokkaanse Belgen het najaar van 2022 niet snel vergeten. “Ik ga zaterdag met de Marokkaanse gemeenschap naar de wedstrijd kijken. Het wordt een feest waar ook veel muziek en dans zal zijn”, vertelt Kadi. “Alleen wil ik een oproep doen om de boel niet op stelten te zetten als het misgaat.”