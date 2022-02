Marleen Merckx en dochter Britt: ‘Het is de mooiste keuze die ze kon maken, maar het is ook een ticket naar werkloosheid’

De oudste is 63, maakt theater bij Paljas Producties, maar werd wereldberoemd in Vlaanderen als Simonneke uit Thuis. De jongste is 23 en zit in haar masterjaar aan de toneelschool. Marleen Merckx en Britt Das, moeder en dochter.

MARLEEN

“Mijn moederinstinct heeft op zich laten wachten, maar op mijn veertigste was het daar, in alle hevigheid. Toen Britt er eenmaal was, had ik de smaak van het moederschap te pakken, maar de tijd had me ingehaald. Na een paar miskramen lieten we het idee van een groter gezin los. Britt zou een enig kind blijven. Ik heb haar altijd op het hart gedrukt dat ze moet investeren in een grote vriendengroep. Ik wou de kans dat ze zich alleen zou voelen in het leven zo klein mogelijk houden.

“Britt is geen tobber, eerder een zondagskind. Ze ligt niet wakker van de grote wereldproblemen, en meestal dartelt ze vrolijk door het leven. Vroeger kon ik me daaraan ergeren, maar liever een onbezorgde, vrolijke dochter dan een kind dat de wereld op haar schouders torst. Met geheimpjes of kleine problemen is ze nooit tot bij mij gekomen. Ik ben niet het type moeder dat een beste vriendin wil zijn. Ik ben haar mama. Ik zal nooit álles weten. En dat is goed.

“Ze is een papa’s-kindje, altijd geweest. Mijn man was docent en door zijn soepele uren had hij meer tijd om voor haar te zorgen. Ik heb me daar soms schuldig over gevoeld, maar ik besefte ook heel goed dat ik mijn beide handjes kon kussen met die man die alle praktische zaken zo vlot en natuurlijk van mij overnam.

“Ik heb het moederschap heel anders beleefd dan mijn eigen moeder. Zij stond er na het vroegtijdig overlijden van mijn vader helemaal alleen voor. Ze heeft ons in haar eentje grootgebracht, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb mijn moeder altijd graag gezien, maar de zorg voor haar vier kinderen viel haar ongetwijfeld zwaar, waardoor er voor liefdevolle affectie niet veel ruimte overbleef. Britt en ik zijn helemaal anders. We nemen elkaar graag eens vast.

“Ik zie mijn dochter doodgraag, ook al doen we soms vervelend tegen elkaar. Eigenlijk denk ik dat ze te oud is om nog thuis te wonen, zelfs al is ze hier alleen nog maar in het weekend. Ze is 23, maar ik blijf de mama die overal commentaar op heeft: ‘Allez Britt, wééral tandpasta in de pompbak?’ Haha. Ik besef dat ze dat heel vervelend vindt, maar ik kan die dingen niet laten passeren. Sommige zaken die we haar als kind hebben aangeleerd, begint ze te lossen en dat is bijzonder moeilijk om op te staan kijken.

“Ik studeerde af bij Studio Herman Teirlinck in 1980, samen met vijf medestudenten, in een tijd waarin er nog vaste theatergezelschappen waren. Ondertussen is er veel veranderd. Britt zal afstuderen met twaalf in één groep. Ik heb haar altijd gezegd: het is de mooiste keuze die je kan maken, maar het is ook een ticket naar werkloosheid. Ze zal moeten knokken om aan haar rollen te raken. Dat ze niet ­‘Merckx’ heet, speelt in haar voordeel.”

Britt: ‘We delen dezelfde liefde voor dwaze pipi-kakamopjes.’ Beeld Tine Schoemaker

BRITT

“Hoe ouder ik word, hoe meer ik die ouder-kind­dynamiek van mij wil afschudden. Ik denk dat het tijd is dat ik definitief vanonder mijn ouders’ vleugels vertrek. Ik woon in Leuven met een vriendin op een appartement, maar tijdens het weekend kom ik naar huis. Tijdens de eerste lockdown hebben we weer voltijds samengewoond. Mama verdiepte zich speciaal voor mij in de vegetarische keuken. Het was eindeloos mooi weer, en we leefden voor een groot deel buiten. Toen voelde het goed om weer even heel intens met drie samen te leven. Zeker toen mijn oom, mama’s broer, stierf aan een corona­besmetting. Samen met mama en papa bezocht ik regelmatig zijn graf.

“Mama en ik lijken niet echt op elkaar. We delen dezelfde liefde voor dwaze pipi-kaka­mopjes en we vinden mensen die zichzelf heel serieus nemen niet zo aangenaam. Maar voorts zijn we totaal verschillend. Mijn moeder is een vat vol emotie. Mijn vader is een aanhanger van de ratio. Ik ben ook zo. Vrij beredeneerd. Als mijn ouders ruzie hebben, speel ik ­weleens voor moderator. Ze laten het toe dat ik die rol aanneem omdat ze weten dat het werkt. Soms moet ik trouwens alleen een babylonische spraakverwarring ophelderen. Papa is een Nederlander. (lacht)

“Toen mijn ouders zo oud waren als ik, trokken ze met een jeep door Afrika. Mijn moeder hoopte dat ik na mijn middelbare school minstens een jaar andere oorden zou opzoeken. Maar ik heb weinig internationale ambities. Als ik met mijn ouders reis, balen zij dat ze een terugvlucht moeten nemen, terwijl ik er heel hard naar uitkijk om naar huis te gaan.

“Misschien maakt me dat wat atypisch voor mijn generatie, maar ik kom gewoon echt graag thuis, naar alles wat vertrouwd is. Mama pusht me om nog meer zelfstandig te worden. Er is nog wat werk op dat gebied, dat geef ik toe. Als de gootsteen verstopt is, bel ik haar om samen het plan van aanpak te bespreken. (lacht)

“Natuurlijk kijk ik op naar mama. Ze is een fantastische vrouw. Ze heeft een soort assertiviteit die ik nog moet ontwikkelen. Over haar als actrice kan ik niet zo veel vertellen. Mama wil niet dat papa of ik naar haar voorstellingen komen kijken. Dat geeft haar te veel stress. Ze vertelt er ons nadien honderduit over, maar ze wil niet dat wij in de zaal zitten. Ooit heb ik met papa stiekem even meegekeken vanuit het regie­hokje, een minuut of vijf, maar daar is het bij ge­bleven.

Gekke gewoontes Britt: “Mama heeft gezichtsblindheid. Ze herkent mensen alleen in een bepaalde context: de buurvrouw in onze straat, maar niet in de supermarkt.” Marleen: “Britt is enorm bijgelovig. Als de wc-bril omhoog staat, denkt ze dat dat ongeluk brengt.”

“Ik was niet het kind dat in de coulissen in volle bewondering naar haar mama keek. Zoveel jaren later blijkt dat ik diezelfde gereserveerdheid heb als ik theater speel. Van alle toonmomenten op school heb ik haar slechts een paar keer uitgenodigd. Mijn mama, en mijn papa trouwens ook, zitten niet alleen als liefhebbende ouders in het publiek, maar ook als kritische kijkers. Alleen als ik ervan overtuigd ben dat het écht goed zal zijn, wil ik hen erbij.

“Ik zit nu in mijn master. Ik probeer stages te regelen, wat niet makkelijk is tijdens een pandemie, en verdiep me in de mogelijkheden om een eigen voorstelling te maken. Maar mijn klasgenoten en ik zitten allemaal met dezelfde angst. We blijven doordoen want er is geen plan B. Bij mama was dat er evenmin.”