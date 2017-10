Marktaandeel katholiek onderwijs blijft afnemen

Het marktaandeel van het ­katholiek onderwijs kalft jaar na jaar af. In 2008 zat 66 procent van de leerlingen in een katholieke school. Negen jaar later is dat 2 procent minder. Dat berichten Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Topman Lieven Boeve denkt niet dat ouders bewust het katholiek onderwijslinks laten liggen. "De overheid subsidieert ons voor 60 tot 70 procent. De rest moeten we zelf bijeenrapen", zegt Boeve. "Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) krijgt de volle 100 procent. Zij kunnen sneller investeren in infrastructuur en dus meer leerlingen een stoeltje geven."

Volgens GO!-topvrouw Raymonda Verdyck is daar niets van aan. "We spelen met succes in op de wereld waarin jongeren zich vandaag bevinden."