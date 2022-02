‘Markt in Wuhan ligt aan basis van coronapandemie’, zeggen twee nieuwe studies, maar er is ook tegenkanting

De wetenschappers analyseerden gegevens van tal van bronnen, en komen tot de conclusie dat het coronavirus wellicht aanwezig was in levende zoogdieren die eind 2019 werden verkocht op de groothandelsmarkt van Huanan. Vervolgens ging het virus twee keer over op mensen die er werkten of er inkopen deden. Volgens hen bestaat er geen evidentie dat het virus ontsnapte uit een laboratorium in Wuhan, een theorie die blijft circuleren, maar nooit wetenschappelijk bevestigd werd.

“Als je alle informatie bij elkaar neemt, dan is het overduidelijk dat de pandemie ontstond op de markt van Huanan”, zegt Michael Worobey, een evolutiebioloog aan de University of Arizona en coauteur van beide studies.

De twee rapporten, die wel nog niet gepubliceerd werden in een wetenschappelijk tijdschrift en nog peerreviews ondergaan, voeren extra argumenten aan in een debat dat al een poosje woedt. Toch blijft de ‘markthypothese’ op tegenkanting stuiten in de wetenschappelijke wereld. Jesse Bloom, een virusexpert aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center merkt in een interview op dat het nog altijd ontbreekt aan direct bewijsmateriaal dat zoogdieren die op de markt verkocht werden wel degelijk besmet waren met het coronavirus. “Wat de wetenschappers in deze studies stellen kan best waar zijn”, zegt hij. “Maar de kwaliteit van de data is te klein om met zekerheid te zeggen welk scenario waar is.”

In hun onderzoek presenteren Worobey en zijn collega’s bewijs dat de mogelijkheid bestaat dat wilde zoogdieren die besmet waren met het coronavirus verkocht werden op de markt in december 2019. Maar van het wild op de markt was geen spoor meer toen Chinese onderzoekers begin 2020 op zoek gingen naar genetische stalen.

Het onderzoek gaat uit van de markt als bron van de uitbraak, waarbij het coronavirus zich geleidelijk verspreidde in de directe omgeving, en vervolgens over de rest van de stad. Uit tests zou blijken dat zo’n verspreidingspatroon hoogst waarschijnlijk is. “We beschikken over sterk statistisch bewijs”, stelt Worobey.