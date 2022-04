Mark Cavendish en echtgenote Peta: ‘Ik had geen idee wie dat kleine mannetje was’

Hij won evenveel Tour-etappes als Eddy Merckx (34!) en maakte vorig jaar na een zware val een opmerkelijke comeback bij de Quick-Step-ploeg. Zij is een ­voormalige ‘Page 3 Girl’ en moeder van vier kinderen. Mark Cavendish (36) en Peta Todd (35), man en vrouw.

Mark

“Peta zegt dat ik een heel louche zonnebril op had toen we elkaar leerden kennen in Californië in 2008 tijdens een benefietfeest. Ik was betoverd door haar schoonheid en durfde haar bijna niet aan te spreken, maar ik wist dat ik het moest doen. Blijkbaar boomde ik maar door over wielrennen, wat Peta in verwarring bracht omdat ze geen benul had van wie ik was. Ik was niet op zoek naar een lief, maar de juiste komt langs op het moment dat je het het minst verwacht.

“Drie jaar geleden was ik zo moe dat ik de trap niet meer op kon en niet meer met de kinderen kon spelen. Ik kreeg de diagnose Epstein-Barr­virus (dat klierkoorts veroorzaakt, red.). Voor een topsporter is dat verschrikkelijk. Zonder de steun van Peta had ik nooit meer op een fiets gezeten. Ze was en is er altijd voor me.

“In december 2020 was het enige cadeau dat ik wilde toen we rond de kerstboom in ons huis in Essex zaten dat ik nog eens een wielerwedstrijd zou winnen, het maakte niet uit welke.

“Ik had allang geen controle meer over de verwachtingen ten aanzien van mij, en dat speelt in je hoofd. Ik won zo vaak dat het zelfs nieuws was als ik níét won. Toen ik in 2018 ziek werd, spookten die verwachtingen nog altijd door mijn hoofd. Maar Peta hield me gaande.

“Ik had al dertig ritten in de Tour gewonnen, en stond op vier zeges van het record van Eddy Merckx. Maar voor de Ronde van Frankrijk van 2021 stond mijn naam zelfs niet op het wedstrijdblad. Ik had sinds 2018 niet meer deelgenomen aan de Tour. Tot mijn ploeggenoot Sam Bennett zich blesseerde en ik een telefoontje kreeg. Peta was net zoals iedereen nerveus, maar omdat de verwachtingen laag waren, was er minder druk. De euforie na de zege in Fougères was dan ook waanzinnig. Ik huilde van ongeloof.

“Ik won daarna nog drie ritten, en evenaarde zo het record van Eddy. Dat werd de grootste comeback ooit in de sport genoemd, maar daar dacht ik niet zo over. Elke ritzege in de Tour is speciaal, maar de sprint in Fougères was pas echt memorabel voor mij. Met dank aan Peta. Ik zag maar geen vooruitgang in mijn prestaties, maar zij overtuigde me te volharden.

“En ondertussen zorgde ze voor de kinderen. (Finnbar, 14, uit Todds eerdere huwelijk, Delilah, 9, Frey, 6, en Casper, 3, red.). Peta is een fantastische moeder. We hebben een groot, luidruchtig huishouden en daar houd ik van. Maar mijn sport neemt me voorlopig helemaal in beslag. Ik ben meestal Mark Cavendish de wielrenner, veel minder Mark Cavendish de vader. Weg zijn van huis is het zwaarste aan mijn beroep. Het zal wellicht niet lang meer duren voor ik met pensioen ga.

“Peta en ik praten vaak met elkaar. Ze is zo’n intelligente, attente vrouw. Sommige mensen denken dat ze vast dom is omdat ze model was, maar ze hakt je in mootjes tijdens een discussie.”

Peta

“Toen we elkaar voor het eerst zagen, droeg Mark een honkbalpet en een spuuglelijke zonnebril. Hij zei dat hij wielrenner was, en ik dacht: vreemd dat hij over zijn hobby wil praten. Ik had geen idee dat dat kleine mannetje met zijn noordelijk accent een wereldkampioen was, de beste sprinter aller tijden.

“Dat was in 2008 tijdens een benefiet voor Help for Heroes (Britse instelling die steun biedt aan militairen die gewond zijn geraakt tijdens het werk, red.) in Santa Monica. Ik was een succesvol model en zette me in voor die organisatie. Mark werd op het podium geroepen, maar een vriendin moest me uitleggen wie hij precies was, want ik wist niets van wielrennen. Achteraf kwam hij naar me toe en vroeg mijn telefoonnummer.

“We waren destijds geen van beiden op zoek naar een partner. Ik had een zoon, veel werk in de media, en kon mezelf prima onderhouden. Ik zat niet bepaald te wachten of er een klein ventje met een enorme zonnebril op zou dagen om me van mijn sokken te blazen.

“Ik herinner me nog de eerste keer dat ik Mark zonder zijn tenue zag en dat ik schrok van de kleurverschillen op zijn lichaam. Nu sta ik daar niet meer bij stil. Dat gezegd zijnde: er is niets minder aantrekkelijk dan hem beenwarmers en een wintertenue te zien aantrekken. Er zou een hulplijn moeten zijn voor wielrennersvrouwen.

“Het went nooit om iemand van wie je houdt te zien vallen bij hoge snelheden. Ik zat met de kinderen op de tribune toen hij ten val kwam in België. (Cavendish liep in november 2021 twee gebroken ribben en een klaplong op tijdens de Zesdaagse van Gent, red.) Het klinkt misschien gek, maar ik ben er liever bij als er een valpartij is, zodat ik hem met mijn eigen ogen kan zien. Ik probeerde de kinderen kalm te houden en zocht ondertussen naar de snelste weg om bij Mark te geraken. Ik weet dat hij opstond om de kinderen duidelijk te maken dat alles oké met hem was, al had hij dat waarschijnlijk beter niet gedaan.

“Maar wielrennen is nu eenmaal wat Mark doet. Ik praat met hem over zijn pensioen zonder hem aan te sporen om te stoppen. Hij moet ermee ophouden als hij er zelf klaar voor is. En ik weet natuurlijk dat hij me dan altijd voor de voeten zal lopen thuis.

“Mark vindt het nog altijd moeilijk om tijdens wedstrijden alleen op een hotelkamer te zitten. Ik ben ook alleen, maar heb wel vier kinderen die me bezighouden. We facetimen als ik oudercontact heb of bij andere belangrijke momenten. Toen Casper zijn eerste sportdag had, volgde het hele team van Mark in de Tour mee op het scherm en moedigden ze hem aan.

“Tijdens de donkere momenten van Marks blessures was het voor iedereen moeilijk. Hij was gefrustreerd, want wat hij wilde doen, daar had hij de energie niet voor. Mentaal kwam het erop aan vol te houden, in de hoop dat we dit te boven zouden komen. Ik werkte hem enorm op de zenuwen, maar ik ken mijn man en wist dat hij hier door moest. Het was bijzonder om hem te zien terugkeren. Ik ben ongelofelijk trots op wat hij vorig jaar bereikt heeft. Ik ben nooit mijn geloof in hem kwijtgeraakt.

Gekke gewoontes Peta over Mark: “Hij is verslaafd aan een vreselijk irritant spelletje op zijn telefoon waarbij je vissen moet voederen. Ooit voer ik hem zelf aan de vissen.” Mark over Peta: “Ze zit constant op Instagram en is verslaafder aan die telefoon dan ik. Fishdom was trouwens een goede manier om mijn brein actief te houden.”

“De Mark met wie ik getrouwd ben is in feite nogal verlegen, heel anders dan zijn brutale houding als wielrenner doet vermoeden. Hij is ook heel nauwgezet in alles wat hij doet, op én naast de fiets. Als hij iets in zijn hoofd heeft, moet het precies zo gebeuren, wat weleens moeilijk is als je het niet op dezelfde manier ziet.

“Hij is extreem vasthoudend en vastberaden, maar niet tot in het absurde. Wat hem soms een moeilijk man maakt, maakt hem ook bijzonder. Er is niets gewoontjes aan Mark.”