Marie Van Uytvanck (Kids with Buns) steunt hulplijn 1712: ‘Praten over misbruik kan het begin zijn van verwerking’

Waarom is het ondersteunen van de hulplijn voor jou belangrijk?

“Omdat de hulplijn volgens mij nog bekender mag worden. We hebben met Kids with Buns twee jaar geleden een nummer geschreven over seksueel grensoverschrijdend gedrag. We wisten toen zelf niet dat er zo’n hulplijn bestond en merkten dat ook veel mensen in onze omgeving daar geen idee van hadden. We hebben dat opgezocht en uiteindelijk onze song zo genoemd, ‘1712' dus.

“We schreven dat nummer omdat we merkten dat er in onze omgeving heel vaak op een soms zelfs anekdotische manier werd verteld over grensoverschrijdend gedrag. Zo van: ‘die keer dat ik iets in mijn drankje had gekregen’. Er werd in onze ogen heel licht overgegaan, terwijl het allemaal eigenlijk heel serieus is. Slachtoffers weten niet altijd dat ze slachtoffer zijn, ook al voelen ze zich slecht.”

Het nummer 1712 gaat over iemand die gedrogeerd wordt op een feestje. Is dat gebaseerd op wat jullie zelf hebben meegemaakt?

“Zowel Amber (Piddington, CG) als ikzelf hebben ons uiteraard ook al wel ergens onveilig of oncomfortabel gevoeld op een feestje. We kennen dus het gevoel. Maar het nummer gaat niet over één specifieke ervaring van ons. We trekken het breder en verwijzen naar iedereen die al te maken had met grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.”

Op welke manier kan zo’n hulplijn als 1712 helpen?

“Erover praten kan volgens mij echt wel het begin zijn van verwerking voor het slachtoffer. Praten over wat je overkomen is, is vaak moeilijk. Er komt een soort van onterechte schaamte bij kijken, want het is een menselijke reactie om de schuld eerst bij jezelf te leggen. Daarom is alle vormen van geweld en misbruik bespreekbaar maken zo belangrijk. Het kan enerzijds slachtoffers doen inzien dat er ze niet alleen voor staan, dat ze serieus genomen worden en vooral, dat hen geen schuld treft. Anderzijds kan erover praten ook daders laten inzien dat hun daden niet aanvaardbaar zijn. Want ook daders zien soms niet in dat ze dader geweest zijn.

“Wat ook belangrijk is: 1712 is volledig anoniem en heel laagdrempelig. Je kan bellen, maar ook online reageren via mail of chat. Dat maakt het makkelijker om de stap te zetten.”

Jullie ondersteunen nu de campagne, samen met onder andere actrice Lize Feryn, seksuologe Lotte Vanwezemael, viroloog Marc Van Ranst en zangeres Meau. Hun verhalen zijn heel erg verschillend. Is het probleem ook niet vaak dat slachtoffers nogal snel denken dat hun verhaal, in vergelijking met dat van anderen, misschien niet zo erg is om daarvoor naar een hulplijn te bellen?

“Ja, maar of iets erg of serieus is, is voor iedereen anders. Wie zich echt ambetant voelt na wat hem of haar overkwam, neemt toch beter contact op. Zelf heb ik de lijn nog niet nodig gehad. Maar ik ken wel mensen die er al naar gebeld hebben en zich daar geholpen voelden.

“Mensen willen praten over wat ze meemaakten. Dat hebben we ook ondervonden nadat onze song ‘1712' uitkwam. We kregen veel reacties van mensen die zich er heel hard in herkenden. En ook van mensen die hun hele verhaal deden tegen ons. Er is echt wel nood aan.”

Een hulplijn is één ding, wat is er volgens jou nog nodig om slachtoffers te helpen?

“Ik herinner me de seksuele voorlichting die we kregen op de lagere en de middelbare school. Daarin hebben we nooit iets gehoord over grenzen aangeven of elkaars grenzen respecteren. Dat is super jammer, want het begint natuurlijk bij het aangeven en respecteren van die grenzen. Daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn.”