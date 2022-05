Marianne werd slachtoffer van crypto-oplichting en verloor 100.000 euro: ‘Toen ik mijn geld terugeiste, vroegen ze nog meer’

Wat hebben Yves Leterme, Gert Verhulst, Philippe Geubels, Marc Coucke en Elon Musk met elkaar gemeen? Alle vijf zijn het bekende gezichten die worden misbruikt bij valse advertenties op sociale media. Marianne* (52) was een van de mensen die op Facebook de advertentie met Yves Leterme zag en nieuwsgierig was. Geldexpert Gwen Busseniers, auteur van Bitcoin & Crypto, geeft advies.

De valse advertenties, met vaak bekende namen, worden gemaakt door criminelen, die hopen dat nietsvermoedende cryptobeleggers overtuigd geraken, zodat ze een eenvoudige klik later genadeloos kunnen toeslaan. Identiteitsdiefstal met bekende figuren als lokmiddel heet deze vorm van crypto-oplichting. Marianne* (52) weet er alles van. “Een tijd geleden geraakte ik geïnteresseerd in cryptomunten. Op Facebook zag ik die advertentie met Yves Leterme”, vertelt ze.

De Hasseltse voerde vervolgens op de website haar gegevens in en kreeg al heel snel een telefoontje. “Ik kreeg hele vriendelijke mensen aan de lijn. Ze zeiden dat ik hen kon vertrouwen, omdat ze samenwerkten met Binance, de officiële exchange. Ze stelden me voor om te starten met een klein bedrag van 250 euro en mij te helpen dat te investeren. Ik moest daarvoor de software van AnyDesk downloaden. Zo konden ze mijn computer overnemen vanop afstand.”

De criminelen maakten zo voor de nietsvermoedende Marianne een echte account aan op Binance. Alleen, die zou ze nooit zelf kunnen beheren. “Ik verleende die mensen ook toegang tot mijn bankrekening, waardoor ze een overschrijving konden doen naar Binance.”

Ladson Capital

De oplichters schreven het geld meteen over van Binance naar hun eigen fake exchange: Ladson Capital. “Na een week belden die mensen me terug. Mijn 250 euro had volgens hen al heel goed gerendeerd. Tevreden schreef ik zelf nog eens 10.000 euro over naar Binance. Op een bepaald moment zag ik hoe zij ook zelf geld van mijn bankrekening opnamen én ook van de rekeningen van vzw’s waarin ik actief ben. Bij de bank sloten ze in mijn naam twee leningen af van in totaal 40.000 euro. Toen had ik door dat ik werd opgelicht”, aldus Marianne.

De vrouw sloot al haar rekeningen af, maar het was te laat. Ook op haar bank kon ze niet terugvallen, want Marianne had volgens de medewerkers zelf toegang gegeven tot haar rekening. “Toen ik mijn geld terugeiste van de oplichters, vroegen ze nog meer geld voor taks- en dossierkosten. Ik werd ook opgebeld door heel wat andere nummers, vooral uit Engeland. Opnieuw klonk een familiaire toon, maar dan wat negatiever: je moet ons vertrouwen, wij weten het wel beter, waar wacht je op? Ik werd dan nog eens opgebeld door een zogenaamde ‘recovery firm’. We weten dat je bent opgelicht en willen je helpen, kreeg ik te horen. Stort 500 euro en dan openen we je dossier om je geld terug te krijgen.”

100.000 euro

Een toen al radeloze Marianne besloot nog eens in te gaan op dat verzoek, maar bleek uiteindelijk met een fake recovery firm te maken te hebben. Die handelen vaak zij aan zij met criminelen die de eerste stappen zetten.

“Uiteindelijk ben ik die 500 euro dus ook nog kwijtgeraakt, want na de storting heb ik niets meer van die mensen vernomen”, aldus Marianne, die vervolgens tot slot contact opnam met CipherBlade, een officieel Blockchain Investigation Agency. Daar moest ze 6.000 euro voorschot betalen, zonder garantie dat ze haar geld ooit zou terugkrijgen. “Dat heb ik uiteindelijk nog niet gedaan. Ik twijfel om die stap te zetten. Vandaag ben ik al zo’n 100.000 euro verloren, zonder veel hoop dat ik die centen ooit nog zal terugzien”, besluit ze.

*Marianne is een schuilnaam. Onze getuige wenst net zoals de meeste gedupeerden liever anoniem te getuigen.

Onwetende nieuwkomers

Gwen Busseniers staat in contact met slachtoffers die op quasi exact dezelfde manier zijn benadeeld, met sociale media als startpunt. “Het is voor oplichters dan ook heel gemakkelijk om valse accounts aan te maken met bekende koppen en zich als iemand anders voor te doen. De oplichters profiteren met die advertenties van de onwetendheid van nieuwkomers”, weet Busseniers.

“Een andere mogelijkheid is dat imitators proberen om valse accounts te gebruiken om anderen via een privébericht of een directe boodschap te verleiden tot een of andere actie. Bitcoin Era is een voorbeeld van een zeer agressief oplichtersplatform dat vaak met impersonatie-advertenties werkt”, zegt Busseniers, die verder inzoomt op de zogenaamde vriendschapsfraude.

“Oplichters steken dan veel moeite in het opbouwen van een vriendschaps- en vertrouwensband”, zegt ze. “Eenmaal dat vertrouwen is opgebouwd, slaat de val toe. De mate van de schade hangt ervan af hoeveel geld en toegang tot zijn persoonlijke financiële gegevens het slachtoffer heeft gegeven.”

Bitcoin Era is een voorbeeld van een zeer agressief oplichtersplatform dat vaak met impersonatie-advertenties werk. Beeld rv

Tinder

Vriendschapsfraude kan verschillende vormen aannemen, maar het principe blijft steeds hetzelfde. “Ben je online op zoek naar een partner, een vriend of een luisterend oor? Wees dan alert voor oplichters die je vertrouwen proberen te winnen, gewiekst inspelen op je emoties en werken op je gemoed. Oplichters zoeken hun slachtoffers vaak via datingsites en -applicaties zoals Tinder. Daarbij maken ze steevast gebruik van een vals profiel. Dat kan een fictieve naam zijn, maar evengoed de identiteit van een echte persoon.”

“Hun eerste doel is om een vertrouwensband met je op te bouwen. Daarna volgen al snel de vragen om geld of crypto over te maken. Een andere variant is dat ze terloops aanhalen veel te verdienen met crypto. Als je toehapt uit interesse, zullen ze je als ‘goede vriend’ wel in contact brengen met hun gouden makelaar of beleggingsplatform.”

Tips om deze vorm van oplichting te voorkomen: • Als het te mooi is om waar te zijn dan is het dat ook. Snel rijk worden bestaat niet, ook niet in de cryptowereld.

• Een legitiem cryptocurrency-platform zal nooit met jou telefonisch of via sociale media contact opnemen. Alle contact gebeurt via de site van het legitieme platform nadat je bent ingelogd.

• Beleg alleen via officiële exchanges.

• Ga niet af op willekeurige reviews van makelaars (brokers) want die kunnen zelf ook vals zijn.

Meld oplichting altijd bij de politie en de FSMA. Zij kunnen dit doorgeven aan het parket en de frauduleuze websites laten blokkeren.