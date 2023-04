Mariam* (38) woont al vier jaar in asielcentrum, en zij is lang niet alleen: ‘Als ik mijn dochters vijf minuten niet zie, ben ik ongerust’

“Je leeft in voortdurende onzekerheid, in een centrum met al die nationaliteiten bij elkaar. Vooral voor mijn kinderen vind ik dat niet goed. Als ik mijn meisjes vijf minuten niet zie, ben ik ongerust.” Mariam*, nu 38, vluchtte in 2019 weg uit Burkina Faso, met haar tweeling, toen 5 jaar oud. Ze getuigt enkel anoniem, want haar familie, ook haar eigen man, weet niet dat ze naar België is gevlucht. “Ik wilde mijn dochters redden van besnijdenis”, vertelt Mariam. “Die ik zelf wel heb moeten ondergaan.”

Op 1 mei 2019 kwam ze aan in België, twee weken later vroeg ze asiel aan. Nu, vier jaar later, verblijft ze nog altijd met haar kinderen in een asielcentrum in de Vlaamse rand.

Onlangs bleek dat er een gezin van zeven is dat zelfs al 14 jaar in de asielopvang verblijft. Een record, en een uitschieter. Maar toch, in totaal verblijven 821 mensen zoals Mariam langer dan 4 jaar in de asielopvang. Er zijn 2.262 bewoners die er al meer dan 3 jaar zitten, en 2.878 die er meer dan 2 jaar zitten. Meer dan 8.000 mensen zitten tussen één en twee jaar in het opvangnetwerk.

Dat blijkt uit cijfers die Groen-Kamerlid Eva Platteau opvroeg bij staatssecretaris Nicole de Moor (cd&v). Voor Platteau toont het dat de opvangcrisis, die nog altijd voortduurt, niet enkel te wijten is aan een hoge instroom.

“Het is heel wrang dat de rechtse partijen die dit departement jarenlang hebben beheerd en dus hebben nagelaten om voor snelle procedures te zorgen, nu zeggen dat het opvangnetwerk ‘vol’ is, terwijl de overheid hier zelf voor een groot stuk voor verantwoordelijk is”, zegt Platteau.

In het regeerakkoord uit 2020 staat dat wie asiel aanvraagt “snel, in principe binnen zes maanden, een definitief antwoord (moet) krijgen”.

Nadelige effecten

Het is een oud zeer, want het stond ook al in het regeerakkoord in 2014. En het Rekenhof stelde in 2017 al de impact ervan aan de kaak: “Bij langdurig verblijf nemen de nadelen van collectieve opvang de overhand op de voordelen. Bewoners kunnen autonomie en verantwoordelijkheid verliezen en de kans op conflicten stijgt.”

Een recente studie van Fedasil zegt dat hoe langer mensen in het asielcentrum wonen, hoe meer het leven er monotoon en zonder reliëf aanvoelt. “Dit heeft ook te maken met het feit dat bewoners erg moeilijk toekomstplannen kunnen maken, omdat hun leven zich afspeelt tegen de ruimere horizon van hun verzoek om internationale bescherming”, zo schrijft het Fedasil-rapport.

Voor Mariam vreet inderdaad vooral de onzekerheid aan haar en dat haar kinderen er onveilig zouden zijn, ook dat komt terug in het rapport van Fedasil. Maar ze maakt er het beste van. “De kinderen zijn ondertussen al 9 jaar, maar ze gaan naar een Vlaamse school en ik kan werk zoeken. Op dit moment leer ik Nederlands.”

Dossierachterstand

Er zijn verschillende redenen waarom mensen lang in de asielopvang verblijven. Een ervan is de grote dossierachterstand bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Mariam kreeg pas twee jaar na haar asielaanvraag haar eerste, diepgaande interview bij het CGVS. Daar zat een coronajaar tussen waarin dergelijke gesprekken moeilijker waren. Een tweede gesprek volgde eind september 2022.

In december kreeg ze te horen dat de kinderen bescherming krijgen in ons land, maar zijzelf niet, omdat ze volgens het CGVS geen risico loopt in Burkina Faso. Maar omdat kinderen niet zomaar gescheiden kunnen worden van hun ouders, zal ze nu regularisatie aanvragen. En dus blijven ze weer langer in onzekerheid, en in de opvang.

Haar advocaat Marie-Pierre de Buisseret denkt dat dit asieldossier ook in een half jaar uitgeklaard had kunnen zijn. Toch staat ze, zoals veel asieladvocaten, niet zomaar te springen voor kortere procedures. “Ik ken ook mensen voor wie de procedure al te snel ging, omdat ze bijvoorbeeld ernstig geweld hebben meegemaakt, en nog niet klaar waren om daarover te vertellen tegenover iemand van de administratie”, zegt De Buisseret.

Beterschap

Sowieso is er in België een regeling waardoor iemand die langer dan vier jaar wacht op een beslissing, bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) regularisatie kan aanvragen wegens een ‘onredelijk lange asielprocedure’. Wie schoolplichtige kinderen heeft, kan na drie jaar zo’n regularisatie vragen. In 2022 heeft DVZ 25 keer zo’n regularisatie wegens onredelijk lange asielprocedure goedgekeurd. Het jaar ervoor waren dat er nog dubbel zoveel.

“De cijfers zijn in dalende trend omdat de voorbije jaren de behandeltermijn van de asielprocedure naar beneden is gegaan”, zegt DVZ-woordvoerder Paulien Blondeel.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor legde begin maart een pakket op tafel van de regering om de opvangcrisis aan te pakken, met daarin ook maatregelen om de uitstroom te versnellen.

“Een werkgroep bekijkt de dossiers van alle langverblijvers (meer dan 3 jaar) met het oog op een snelle afhandeling van de procedures”, zegt De Moors woordvoerder.

De Moor wil ook de opvangwet wijzigen. Wie een negatieve asielbeslissing krijgt, moet dan de opvang binnen de 30 dagen verlaten, wat gemiddeld ongeveer drie maanden sneller is dan vandaag. “Momenteel bevinden zich een duizendtal personen in de opvang die na een negatieve asielbeslissing andere procedures hebben opgestart.”

* Mariam is een schuilnaam.