Margot Cloet over het ‘kwaliteitsrapport’ van de Vlaamse ziekenhuizen: ‘We moeten vooral iets aan het personeelstekort doen’

Slechts de helft van de patiënten geeft aan dat ze altijd voldoende geïnformeerd worden over hun aandoening in de ziekenhuizen. Waaraan ligt dat?

Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Omdat opnames steeds korter worden, worden patiënten soms ontslagen voor een aantal zaken bekend zijn. Vandaag wordt ook meer multidisciplinair gewerkt. Een arts stuurt een patiënt vaker door voor bijkomend onderzoek bij collega’s, maar daardoor kan het langer duren voor er een compleet beeld is van de aandoening. Zo kan de patiënt het gevoel krijgen te traag of onvoldoende geïnformeerd te worden.

“Dit lijkt me vooral een gebrek aan tijd, en dat is een spijtige zaak. Ik hoor inderdaad van huisartsen die amper specialisten kunnen bereiken omdat die het razend druk hebben, ook verplegers hebben te weinig tijd om bij iedereen uitgebreid te informeren. Als we de ervaring van de patiënt willen verbeteren, moeten we iets aan het personeelstekort doen.”

Ook geeft slechts de helft van de patiënten aan dat ze in het ziekenhuis altijd voldoende geïnformeerd werden over de kosten van de behandeling, in de geestelijke gezondheidszorg slechts een derde. Hoe komt dit?

“Vooraf de prijs van een behandeling meegeven is niet altijd evident, omdat die natuurlijk kan oplopen naargelang de duur van de behandeling of mogelijke complicaties. Maar het klopt dat de tarieven inderdaad nog veel transparanter moeten. Inmiddels zijn er wel initiatieven genomen om dat te verbeteren. Zo zijn zorgverleners nu verplicht om hun tarieven op te hangen in de wachtkamer en om die te publiceren op hun website. Heel wat ziekenhuizen geven bij behandelingen vandaag een mogelijke prijsvork mee, en veel ziekenhuiswebsites tonen een kostencalculator. Het is nu zaak om dat nog uit te breiden.”

Over het algemeen zijn patiënten vandaag wel tevredener over hun behandeling in de zorg dan enkel jaren geleden. Zo gaat de beoordeling van de geestelijke gezondheidszorg 8 procent vooruit tegenover 2017. Wat is er sindsdien veranderd?

“De vooruitgang die we zien, komt voornamelijk omdat ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de voorbije jaren al heel wat initiatieven genomen hebben om de patiënt meer te betrekken. Zo worden in de GGZ vandaag ex-patiënten als ervaringsdeskundigen ingezet om patiënten te begeleiden. Ook stelt de hulpverlener bij psychische problemen sneller een behandelplan op, en dat bespreekt hij ook met de patiënt. Die behandelplannen geven de patiënt het gevoel dat ze het probleem beter kunnen controleren.”

Vaccinatie van zorgmedewerkers blijkt nog steeds een werkpunt. In 2021 was 61 procent van de zorgverleners in woon-zorgcentra gevaccineerd tegen de griep, wat meer is dan in 2016 (47 procent). Toch blijft zo’n hoog aantal ongevaccineerde zorgverleners bij die kwetsbare leeftijdsgroep een risico, wetende dat er wellicht een nieuwe corona- en griepgolf aankomt.

“Dat klopt. We moeten er wel rekening mee houden dat zorgverleners zich ook buiten de muren van het woon-zorgcentrum kunnen laten vaccineren. Maar tegelijk moeten we helaas vaststellen dat niet iedereen even goed geïnformeerd is over het vaccin. Er is een merkelijke vooruitgang sinds 2017, maar het is ook duidelijk dat er nog werk is om hierover te sensibiliseren.”