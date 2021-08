Marc Van Ranst over ‘vaccinvakken’ in stadions: ‘Gaan de supporters mooi blijven zitten? Doubtful’

Wat vindt u van de maatregelen?

Marc Van Ranst: “Ik vind het een beetje raar. Ik dacht niet dat dat de afspraak was. Als de clubs dat hebben afgesproken met de Pro League en het kabinet van Volksgezondheid of Binnenlandse Zaken, dan mag het. Maar of het verstandig is, is weer iets anders.

“Maar natuurlijk hebben we vorig jaar rond deze tijd ook voetbalmatchen op die manier georganiseerd. Als het bubbeltjes zijn, die in de buitenlucht naar voetbal komen kijken, dan is het risico niet zo groot. Dan is er niet zoveel verschil met een horecabezoek. Maar in een café zijn er wel regels. Gaan de supporters mooi blijven zitten? Doubtful. Tussen theorie en praktijk zijn er altijd verschillen.”

In theorie zouden die supporters ook niet mogen juichen.

“Wel, dat moet je eens proberen. Misschien gaan ze dan alleen klappen, zeker? Ik denk dat het verschil tussen de theorie en de praktijk wel snel duidelijk zal worden. Maar je moet alles het voordeel van de twijfel geven. Misschien verloopt het zeer goed.”

Voor evenementen moeten deelnemers natuurlijk wel een Covid Safe Ticket hebben, waarmee ze bewijzen dat ze gevaccineerd of getest zijn, of dat ze recent corona hebben gehad.

“Ja, maar dan moeten ze geen afstand meer houden. Hier wil men een situatie recreëren zoals de matchen van vorig jaar. Mét publiek, maar dan met beperkte bezetting en de bubbels op minstens anderhalve meter van elkaar.”

Wat vindt u van de redenering van de clubs? Nog niet iedereen heeft de kans gehad om zich (volledig) te laten vaccineren. Vooral jongeren niet.

“Dat is een valabel argument. Maar in Frankrijk kan je op een terras nog geen koffie gaan drinken op je ééntje, als je niet gevaccineerd bent. Als je vergelijkt, denk ik dat we in België wel zeer soepel zijn.”

Wat met de voetbalsupporters, die zich niet willen laten vaccineren en zo naar de match kunnen kijken?

“Die zullen gelukkig klein zijn in aantal. Maar als het gebeurt dat je clusters van ongevaccineerden gaat samen zetten, dan kan je superverspreidingsevents hebben. Al zal dat wel op een kleine schaal blijven. Tenzij er van die bubbels niets in huis komt en iedereen – zoals vorig seizoen op Charleroi – voor de dranghekken over elkaar kruipt.”

Voor de Pro League en Binnenlandse Zaken is deze regeling blijkbaar oké.

“Ik kan daar niets over zeggen, omdat ik niet weet welke afspraken er zijn gemaakt. Er zullen waarschijnlijk wel gesprekken zijn geweest, maar ik ben er niet van op de hoogte. Ik ben alleszins zeer voorzichtig geworden om iets over voetbal te zeggen. Voetbal blijft een heikel punt.

“Bij versoepelingen komen er altijd anomalieën bovendrijven. De ene belangengroep zal altijd vinden dat een andere groep meer mag en dat leidt dan weer tot meer versoepelingen. Misschien is dat ook niet slecht, want dat is uiteindelijk de bedoeling. Maar je kan dat niet doen op een manier die voor alle mogelijke partijen even doordacht lijkt. Verstrengen is heel simpel. Versoepelen is moeilijk. Dat heb ik van in het begin gezegd.”