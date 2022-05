Marc Van Ranst: ‘CO2-meters op het openbaar vervoer zijn perfect doenbaar’

Is het een goed idee om de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer af te schaffen?

Van Ranst: “Dat is een politieke beslissing, waarbij veiligheid en comfort tegenover elkaar afgewogen moeten worden. Een nulrisico bestaat niet, maar er is natuurlijk altijd een compromis. Mensen kunnen nog altijd vrijwillig een FFP2-masker dragen als ze het te druk vinden en minder risico willen lopen.

“De reden waarom mondmaskers nog altijd verplicht zijn op het openbaar vervoer maar niet in cafés is omdat je er zelf voor kiest om op café te gaan. In tegenstelling tot het openbaar vervoer, dat je mogelijk moet nemen voor je werk. Maar de luchtkwaliteit in de trein en in sommige cafés is eigenlijk vrij gelijkaardig. Met als verschil dat we aan cafés vragen om de CO2 te monitoren.”

Bent u dan een voorstander van CO2-meters op het openbaar vervoer?

“Ik zou dat geen slecht idee vinden. Mensen kunnen dan zelf beter inschatten of ze het risico nemen of niet. Nu is er eigenlijk een gebrek aan wetenschappelijke data over CO2-waarden op het openbaar vervoer. Voorlopig gebeuren zulke metingen enkel door nerds zoals mezelf en zeker niet systematisch. Maar eigenlijk zijn niet de virologen maar de vervoersbedrijven daar verantwoordelijk voor. Dat is perfect doenbaar en geen grote investering. En we zouden een voorbeeld zijn voor het buitenland.”

Brussels Airlines besliste ook al om de mondmaskers op zijn vluchten af te schaffen. Is het risico op besmetting anders op een vliegtuig dan in een trein of een bus?

“Tot nu toe heeft men geen verschil willen maken tussen verschillende soorten openbaar vervoer. Maar in een vliegtuig monitort men de kwaliteit en de samenstelling van de lucht continu. Bovendien haalt men via speciale filters de virussen uit de lucht. Niet elke luchtvaartmaatschappij doet dat natuurlijk even goed. Ook in treinen is meestal wat meer plaats en is de ventilatie beter gegarandeerd.

“Nieuwe bussen vormen ook geen probleem. Maar in oude bussen met twee dakraampjes krijg je wel snel hoge CO2-waarden. Zeker tijdens ritten waar de deuren gedurende lange tijd niet opengaan. We zitten nu in een rare situatie waarbij je in het ene land en op het ene vervoersmiddel je mondmasker niet meer moet opzetten, maar als je de grens oversteekt weer wel. Men had dat eigenlijk Europees kunnen beslissen. Al leven we natuurlijk niet in de Verenigde Staten van Europa.”

Kunnen de maskers ook in de zorg binnenkort verdwijnen?

“Dat is opnieuw een totaal andere discussie. Als je kijkt naar het aantal nieuwe opnames zaten we vorige week eigenlijk nog in fase rood, en nu net in code oranje. Maar de cijfers gaan zowel in België als in onze buurlanden de goede kant op. Dat is ook niet onverwacht met de zomer in aantocht. In die zin ziet het er niet slecht uit.”

En wat met de coronabarometer?

“Ik zie geen reden om die af te schaffen, zelfs al zou die uiteindelijk van geel naar groen gaan. Dan geeft die gewoon aan dat de situatie goed is.”

Blijft er, in het licht van die dalende coronacijfers, voldoende maatschappelijk draagvlak over voor de maatregelen die er nog zijn?

“We hebben in België weinig te klagen gehad over de wil van mensen om de maatregelen te volgen en elkaar te helpen. De vraag is of je dat kunt blijven verwachten. In Brussel volgen steeds minder mensen de maatregelen nog. In Vlaanderen valt dat goed mee en draagt bijna iedereen nog een mondmasker op de trein of bus. Maar je merkt dat dat moeilijker wordt, en politici zullen daar ongetwijfeld rekening mee houden.”