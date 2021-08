Marburgvirus voor het eerst vastgesteld in West-Afrika

In de Guineese prefectuur Guéckedou, in het zuiden van het land, hebben dokters de zeer besmettelijke marburgkoorts vastgesteld bij een patiënt die ondertussen overleden is. Het nieuws werd bevestigd door het Pasteur-instituut in de Senegalese hoofdstad Dakar. Door de gelijktijdige strijd tegen het coronavirus wordt het indammen van de uitbraak bemoeilijkt in Guinee, dat twee maanden geleden pas een einde kon maken aan de ebola-epidemie.

Het marburgvirus is een zeldzame maar zeer besmettelijke ziekteverwekker en kwam voornamelijk voor in het midden en oosten van Afrika. De symptomen zijn hoge koorts, hevig braken en bloed in de ontlasting. De ziekte is in de meeste gevallen dodelijk, en een vaccin bestaat niet. Een gezond persoon kan binnen de week overlijden aan het virus, belangrijk is daarom de patiënt te isoleren en alle nauwe contactpersonen op te sporen. Het virus dankt haar naam aan de Duitse stad Marburg, waar het in 1967 voor het eerst onderzocht werd.