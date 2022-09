‘Mar-a-Lago wordt magneet voor spionnen nadat Trump nucleaire documenten liet slingeren’, waarschuwen veiligheidsexperts

Mar-a-Lago, de residentie waar voormalig Amerikaans president Donald Trump naar verluidt gedurende 18 maanden na zijn vertrek uit het Witte Huis nucleaire geheimen heeft opgeslagen, is een magneet voor buitenlandse spionnen. Daarvoor waarschuwen voormalige ambtenaren van inlichtingendiensten in The Guardian.

De FBI vond begin vorige maand meer dan 11.000 overheidsdocumenten tijdens de huiszoeking in het resort van oud-president Donald Trump.

De Washington Post meldde dat daarbij onder meer een document gevonden was dat de militaire verdediging, inclusief nucleaire macht, van een buitenlandse regering beschrijft. Het was een van de vele geheime papieren die Trump meenam uit het Witte Huis toen hij in januari 2021 zijn ambt neerlegde.

Er waren ook documenten met de aanduiding SAP, voor ‘Special-Access Programmes’, die vaak gaan over operaties van de Amerikaanse inlichtingendienst en waarvan de verspreiding sterk beperkt is, zelfs onder overheidsfunctionarissen met een top-beveiligingsmachtiging.

Het meest verontrustend van alles is dat er documenten waren met de aanduiding HCS, ‘Humint Control Systems’, die betrekking hebben op menselijke inlichtingen die zijn verzameld bij agenten in vijandelijke landen, wier leven in gevaar zou komen als hun identiteit bekend zou worden.

Het Office of the Director of National Intelligence voert momenteel een schade-evaluatie uit die gericht is op de gevoeligheid van de documenten, maar Amerikaanse functionarissen zeiden dat het de taak is van de contra-inlichtingendienst van de FBI om te beoordelen wie er toegang toe kan hebben gekregen.

‘Potentiële schade enorm’

En dat kunnen heel wat mensen zijn. Het huis van een voormalige president die in de ban was van buitenlandse autocraten, de Amerikaanse veiligheidsdiensten wantrouwde en opschepte over zijn kennis van geheimen, is een voor de hand liggend doelwit voor buitenlandse inlichtingendiensten.

“Ik weet dat professionals op het gebied van nationale veiligheid binnen de regering, mijn voormalige collega’s, hun hoofd schudden over de schade die kan zijn aangericht”, vertelde John Brennan, voormalig CIA-directeur, aan MSNBC.

“Ik ben er zeker van dat Mar-a-Lago het doelwit was van de Russische inlichtingendiensten en andere inlichtingendiensten in de loop van de laatste 18 of 20 maanden, en als ze in staat waren om individuen in die faciliteit te krijgen, en toegang te krijgen tot die kamers waar die documenten waren en kopieën van die documenten te maken, dat is wat ze zouden doen.”

‘Anna de Rothschild’

Vorige maand meldde het Organised Crime and Corruption Reporting Project dat een Russischtalige immigrante uit Oekraïne zich op Mar-a-Lago onder de familie en vrienden van de voormalige president kon begeven, waarbij zij zich voordeed als Anna de Rothschild en zich voordeed als erfgename van de bankdynastie.

In werkelijkheid ging het om Inna Yashchyshyn, de dochter van een naar Canada geëmigreerde vrachtwagenchauffeur. Ze vermaakte de mensen om haar heen met verhalen over wijngaarden en landgoederen en opgroeien in Monaco, en ontmoette de voormalige president zelfs in levende lijve door zich met hem op een golf green te laten fotograferen.

Er is geen bewijs dat Yashchyshyn een spion was, maar het voorval onderstreepte hoe gemakkelijk het is om Mar-a-Lago binnen te komen. De Russische was niet de eerste indringer: tijdens het presidentschap van Trump werden twee Chinese vrouwen bij verschillende gelegenheden betrapt op huisvredebreuk.

Een van hen, Yujing Zhang, was in het bezit van vier mobiele telefoons, een laptop, een externe harde schijf en een USB-stick die later malware bleek te bevatten. In haar hotelkamer vonden rechercheurs negen USB-stations, vijf SIM-kaarten en een “signaaldetector” om verborgen microfoons of camera’s op te sporen. Ze werd schuldig bevonden aan het onrechtmatig betreden van een gebouw met beperkte toegang en het afleggen van valse verklaringen tegenover een federale ambtenaar, en werd in 2021 uitgewezen naar China.

87 buitenlandse werknemers

De gasten, al dan niet uitgenodigd, zijn niet het enige veiligheidsrisico. In 2021 zocht de Trump-organisatie 87 buitenlandse werknemers voor functies op Mar-a-Lago, met lonen vanaf 11,96 dollar per uur.

“Elke bevoegde buitenlandse inlichtingendienst, of die nu behoort tot China, Iran, Cuba, of Rusland zijn en waren geïnteresseerd in het verkrijgen van toegang tot Mar-a-Lago”, vertelde Peter Strzok, voormalig adjunct-directeur van contra-inlichtingen bij de FBI, aan MSNBC.