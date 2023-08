Mannenfestivals worden steeds populairder: ‘Thuiskomen in hun hart, buik en ballen’

Mannenfestivals, mannenretraites of mannentribes: het aanbod kan niet op voor de zoekende man, die op zoek moet naar een nieuwe rol in de veranderende maatschappij. Bieden deze initiatieven ook een antwoord?

‘Een ruimte waarbinnen mannen worden uitgenodigd om thuis te komen in hun hart, buik en ballen’. Dat is volgens de organisatie het opzet van het meerdaagse Mannenfestival, waarvan de zesde editie woensdag van start ging. Een evenement waar niet-ingewijden volgens trouwe festivalgangers nogal snel vooroordelen over hebben. “Daar wordt veel gevoetbald zeker? En wordt dat niet gesponsord door AB Inbev? Dit soort opmerkingen hoor ik weleens van mensen als ik vertel dat ik naar het Mannenfestival ga”, zegt Koen Pellegrims (46), die al meerdere edities bijwoonde. “Ze kunnen er niet verder naast zitten. In heel het weekend wordt geen druppel alcohol gedronken. Het is vooral een spirituele bijeenkomst, voor mannen die bewuster in het leven willen staan.”

Het festival groeit elk jaar. Dit jaar zijn er 450 mannen ingeschreven. Ook bij deze editie is de vraag naar tickets veel groter dan het aanbod. En wie er eens naartoe gaat, keert vaak terug. “Wat mij van mijn eerste editie het meest bijblijft, is wat er gebeurt als je in zo’n grote groep alleen mannen hebt”, zegt Pellegrims. “Er is geen enkel gevoel van competitie of haantjesgedrag. Ik kreeg er meteen het gevoel dat ik alles kon loslaten en gewoon mezelf kon zijn.”

Het Mannenfestival. Beeld RV

Dat is volgens Wim Grootjans, die voor de vijfde keer deelneemt, ook het grote verschil met andere mannelijke groepen die hij gekend heeft, zoals bij het voetbal of de jeugdbeweging. “Daar hang je toch sneller de stoere uit, of praat je alleen over oppervlakkige zaken. Hier durven mannen zich echt kwetsbaar op te stellen, en zo ontstaat net diepe verbinding.”

Het Mannenfestival is geen alleenstaand fenomeen. In binnen- en buitenland schieten mannencirkels, mannenretraites en brotherhoods als paddenstoelen uit de grond. “Mannen denken nu actief na over hun rol in de samenleving. Dit is een vrij recent fenomeen, ook omdat ze dat tot voor kort misschien niet hoefden te doen", zegt Koen Dedoncker, die zich met organisatie MoveMen verdiept in het thema mannelijkheid. Een groeiende groep mannen is zoekende naar hun rol in de samenleving. In het boek Of Boys and Men spreekt de Britse onderzoeker Richard V. Reeves zelfs van een ‘mannencrisis’. Mannen doen het slechter op school, terwijl de arbeidsmarkt ten voordele van hoogopgeleiden evolueert. Mannen zijn ook vaker eenzaam, bevolken de gevangenissen, beroven zichzelf vaker van het leven en vluchten veel vaker in drugs en alcohol.

Vast in keurslijf

Van deze onzekerheid profiteren figuren als Jordan Peterson of Andrew Tate, die ijveren voor een terugkeer naar zogenaamd klassieke mannelijke idealen. “Hun concrete adviezen bieden een soort houvast, maar zo houden ze mannen tegelijk vast in dat keurslijf”, zegt Dedoncker.

Ook heel wat mannentribes of -retraites, die proclameren de man te willen bevrijden, lijken met survivaltochten en uithoudingsproeven net oude stereotiepe denkbeelden te versterken. Niet zo op het Mannenfestival, zegt medeorganisator Joris Van Doorslaer. “Het is zeker niet aan ons om één beeld van mannelijkheid uit te dragen. Er zijn workshops voor mannen die van stoerdere activiteiten houden, en er zijn heel veel activiteiten die zachter van aard zijn. En als er ons workshops aangeboden werden die een stereotiep mannenbeeld verkondigden, weigerden we die.”

Het moet gezegd, het programma is bijzonder divers, met workshops meditatie, tantrische technieken tot ‘verdriet in de ogen kijken’. “Ik heb op dit festival vooral al geleerd om bewuster van mijn emoties te worden", zegt Grootjans. “Zoals veel mannen kropte ik vroeger alles op. Als ik problemen had, probeerde ik alles zelf op te lossen of een boek te lezen. Hier leer je dat het oké is om daarover te praten, dat iedereen daarmee zit. Door zulke dingen te delen wordt die zwaarte meteen lichter.”

Het Mannenfestival. Beeld RV

Volgens Pellegrims biedt het festival vooral jongeren de kans rolmodellen te vinden, die een gezondere blik op mannelijkheid kunnen tonen dan de Andrew Tates van deze wereld. Voor jongeren tussen 16 en 27 is er een speciaal traject waarbij ze een mentor krijgen. Dan gaan de jongeren twee dagen alleen op pad. Na een uur lang durend ritueel in een ‘zweethut’ worden ze aan het einde van het festival door de andere aanwezige mannen opnieuw verwelkomd. “Het is het meest aangrijpende moment van het festival”, zegt Pellegrims. “Als je eens driehonderd wenende mannen naast elkaar wilt zien, moet je komen kijken naar het moment dat de jongeren uit de zweethut komen. Dat moment staat symbool voor hun overgang van jongen tot man.”

Hoe ongebruikelijk ook, het is volgens Dedoncker positief dat je mannelijkheid op een bredere manier kunt invullen. “Het is positief dat deze individuen leren dat in contact zijn met je emoties of zorgend zijn je niet minder mannelijk hoeft te maken, integendeel. Al denk ik dat echte verandering alleen maatschappelijk kan plaatsvinden, als langer ouderschapsverlof voor mannen of werken in de zorg voor mannen ook vanzelfsprekend wordt.”

De organisatoren van het Mannenfestival stemmen zich voorlopig tevreden met de reacties uit het thuisfront. “Vrouwen zeggen ons vaak na afloop dat hun mannen bij thuiskomst meer openstaan om te praten en beter hun gevoelens laten zien”, zegt Van Doorslaer. “Daar doen we het voor.”