Mannen proberen met lichaam dode Ier pensioen te innen bij postkantoor

Twee mannen probeerden vrijdagochtend om het pensioen van Doyle op te halen in het postkantoor in Carlow, maar van het personeel kregen ze te horen dat de gepensioneerde zelf aanwezig moest zijn. Volgens Ierse media keerden de mannen even later terug met de gepensioneerde. Hij had een wollen trui over zijn gezicht, een hoed op en werd ondersteund door de twee mannen. Een bezorgde medewerker vroeg of Doyle zich onwel voelde, waarop de twee mannen op de vlucht sloegen. Het lijk werd achtergelaten.

Er werd geen geld aan de mannen overhandigd, en het personeel van de winkel sloeg meteen alarm bij de hulpdiensten. De Ierse politie kwam te plaatse en er werd ook een priester opgeroepen om Doyle de laatste sacramenten toe te dienen.

De autoriteiten proberen nu te achterhalen op welk moment de 66-jarige man stierf voordat er alarm werd geslagen. Zo worden de camerabeelden van het 500 meter lange traject tussen Doyle’s huis en het postkantoor onderzocht om vast te stellen in welke toestand hij verkeerde voordat de mannen aankwamen in het kantoor. De politie vermoedt wel dat de man al “enkele uren” overleden was. Volgens getuigen “sleepten” Doyle’s voeten onderweg naar het kantoor al over de grond.