Man verkleed als The Joker valt treinreizigers in Tokio aan met een mes: minstens 17 gewonden

De aanval had plaats rond 20.00 uur lokale tijd, toen de trein stilstond op het Kokuryo-station in de Japanse hoofdstad. Volgens Reuters was de dader verkleed als ‘The Joker’, een karakter uit de Batman-reeks. Hij stak om zich heen naar andere passagiers. Daarna probeerde hij de trein ook in brand te steken.

De trein op weg naar het centrum was goed gevuld, voor een groot deel met mensen die zich opmaakten voor het vieren van Halloween in de Japanse hoofdstad. Verschillende mensen sprongen in blinde paniek uit de ramen van de trein, melden de Japanse politie en ooggetuigen volgens persbureaus AP en Reuters. Van de zeventien gewonden zijn er drie zwaargewond geraakt. De politie kon de dader ter plekke arresteren. Hij zat op een stoel en verzette zich naar verluidt niet.

Geweldsmisdrijven zijn zeldzaam in Japan. Toch is het land in de afgelopen jaren meerdere malen opgeschrikt door aanvallen met messen waarbij willekeurige slachtoffers vielen. In augustus raakten negen mensen gewond toen een man reizigers aanviel in een trein in Tokio. In juni 2008 reed een man met een vrachtwagen in op een menigte in Tokio, sprong uit het voertuig en begon voetgangers neer te steken. Daarbij vielen zeven doden.