Man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij verdwijning 9-jarige Gino

De man werd aangehouden in zijn woning in Geleen. Het jongetje zelf is nog niet terecht, meldt de politie. “De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door”, aldus de Nederlandse autoriteiten.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in het Nederlandse Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek is. Volgens een andere zus (21) ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.

Aanvullende informatie AMBER ALERT Gino 9 jaar!



- Groene schoenen met witte zool.

- Gino had een zwarte step bij zich met rode handvatten en een rode voetenplank

- Vermist sinds 01 juni 2022 vanaf 18.30 uur

- Vermist uit Kerkrade

- Zie de poster voor verdere informatie pic.twitter.com/eMPukXo5B1 — Politie Eenheid Limburg (@POL_Limburg) 2 juni 2022