Man opent vuur bij Russische universiteit: minstens 6 doden en 24 gewonden

Ooggetuigen vertelden dat een man in militair tenue met een geweer lukraak het vuur opende op mensen in het gebouw. De politie wist hem uiteindelijk te overmeesteren.

Op videobeelden is te zien hoe studenten tijdens de schietpartij in paniek uit de ramen van het gebouw springen en het op een rennen zetten om aan de schutter te ontkomen.

“24 mensen raakten gewond en worden verzorgd, negentien van hen hebben schotwonden opgelopen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid in een voorlopige balans omstreeks 10.30 uur. Zeven slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis, één van hen verkeert in ernstige toestand. Het leek het erop dat er acht mensen om het leven waren gekomen, maar de Russische onderzoekscomissie heeft het dodental intussen bijgesteld naar zes dodelijke slachtoffers.

Volgens plaatselijke media zou de schutter een 18-jarige student zijn die zelf aan de universiteit studeerde. Kort voor de schietpartij zou hij een bericht op de sociale media hebben geplaatst, waarin hij de lezers vroeg het incident niet als 'terroristische aanval’ te beschouwen. ‘Ik was geen lid van een extremistische organisatie. Ik ben niet religieus en apolitiek’, aldus de schutter, die kennelijk dacht dat hij de schietpartij zelf niet zou overleven. ‘Niemand wist wat ik zou gaan doen. Ik heb dit alles zelf uitgevoerd’.

Wat zijn motief was, is nog onduidelijk, al zei hij in zijn bericht wel dat hij ‘vervuld was van haat’ en zich al geruime tijd had voorbereid, onder meer door het aanschaffen van wapens.

In vergelijking met de Verenigde Staten doen dergelijke schietpartijen zich betrekkelijk weinig voor in Rusland, waar er strikte regels gelden voor wapenbezit. Maar het aantal incidenten is de afgelopen jaren wel toegenomen. Eerder dit jaar kwamen zeven leerlingen en twee docenten om bij een schietpartij op een middelbare school in Kazan.

Het ergste bloedbad deed zich in 2018 voor op een polytechnisch instituut in Kertsj, op het door de Russen geannexeerde schiereiland de Krim. Daarbij kwamen 21 mensen om toen een student daar een bom liet afgaan en vervolgens het vuur opende.