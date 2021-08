Man op Belgische ‘Most Wanted’-lijst opgepakt in Duitsland

De arrestatie van Eric De Cocq van Delwijnen werd aan Het Laatste Nieuws bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. Het is dankzij een intensieve samenwerking van het Belgische FAST-team met verschillende andere Europese FAST-teams dat De Cocq van Delwijnen uiteindelijk gelokaliseerd kon worden in Löbau, in de deelstaat Saksen in Duitsland.

De Cocq van Delwijnen is een Nederlander die in 2011 vijftien jaar cel kreeg voor de moordpoging op een man uit Moerbeke-Waas. Hij sloeg het slachtoffer in 2007 met een zware krik op het achterhoofd aan de uitgang van paaldansclub De Harlekijn in Assenede. Op het ogenblik van zijn proces was De Cocq van Delwijnen al verdwenen.

Sinds 2016 stond de voortvluchtige man op de Belgische most wanted-lijst. Volgens een anonieme brief aan de politie vonden ze de Nederlander niet omdat hij chirurgische ingrepen zou hebben laten doen om onherkenbaar te blijven. Of hij effectief een gezichtstransplantatie onderging, is voorlopig onduidelijk. De Cocq van Delwijnen zit in een cel in Duitsland. Ons land zal zijn uitlevering vragen.