Man met pijl en boog schiet voorbijgangers neer in Noorwegen: ‘Minstens vier doden’, politie onderzoekt terreurmotief

Voorbijgangers sloegen rond 18.30 uur alarm in de stad Kongsberg, 80 kilometer ten westen van Oslo. Een verdachte zou er rondgelopen hebben met pijl en boog en op verschillende voorbijgangers geschoten hebben. De aanval is begonnen in een supermarkt van de keten Coop.

Beeld via REUTERS

Tijdens een korte persconferentie meldde de politie dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij de aanval. "Er zijn meerdere gewonden, maar ook slachtoffers die zijn overleden”, bevestigde woordvoerder Øyvind Aas. Het exacte aantal slachtoffers is nog niet officieel bekend, maar de Noorse openbare omroep NRK en de krant VG hebben het over minstens vier doden en meerdere gewonden. De gewonden werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De verdachte zou geen andere wapens dan een pijl en boog hebben gebruikt, maar hij zou zijn aanval wel in “de ruimte omgeving” hebben uitgevoerd. Daar wordt nu naar sporen gezocht.

De politie in Kongsberg op zoek naar sporen. Beeld AP

Een verdachte is een halfuur na de eerste melding overmeesterd en opgepakt, volgens de politie wordt er niet naar meer daders gezocht. De politie sluit een terroristisch motief niet uit.

Een groter gebied in het centrum van Kongsberg, een stad met ongeveer 28.000 inwoners, is enkele uren na het incident nog steeds afgezet, ook de ontmijningsdienst kwam ter plaatse, net als verschillende ziekenhuishelikopters en ambulances uit Oslo.

De politie in Noorwegen heeft alle agenten in het land de opdracht gegeven zich te bewapenen uit voorzorg. Doorgaans is de politie in het land onbewapend.

