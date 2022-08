Man die 16-jarige fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden: ‘Herinnert zich enkel fragmenten’

De feiten speelden zich af over de brug aan de E17 in Temse. Daar reed hij de 16-jarige fietser aan die ter plekke overleed. De bestuurder reed gewoon door, maar botste even verderop tegen een verlichtingspaal in Sint-Niklaas.

Vrij snel werden beide ongevallen aan elkaar gelinkt en kon de man opgepakt worden. Hij had maar liefst 2,7 promille in zijn bloed, goed voor minstens 13 pinten, en had ook drugs gebruikt. Of de man al een strafverleden heeft, is nog niet duidelijk.

De dertiger herinnert zich van het ongeval nog steeds niet veel. “Het zijn enkele fragmenten die hij voor zich ziet, maar hij heeft nooit geweten dat hij een aanrijding had met de fietser, anders was hij zeker gestopt”, zegt zijn advocaat. De man was voor het ongeval bij een vriend gestopt nadat hij klaar was met werken en had daar gedronken en drugs gebruikt. Hij was dus niet op café gegaan. De dader is zelf een vader van een kind van vijf jaar, en gaat gebukt onder spijt. “Ik moet er geen tekening bij maken hoeveel spijt mijn cliënt heeft, zeker omdat hij zelf vader is van een kind", zegt Van Landschoot. “In de eerste plaats moeten we nu respectvol zijn naar de familie van het slachtoffer. Onze gedachten zijn dan ook bij hen.”

De man werkt verder goed mee met de politie en het onderzoek, ook al herinnert hij zich nog niet alles. Morgen mag de advocaat van de man het dossier inkijken en weet hij mogelijk meer. Vrijdag moet de dertiger voor de raadkamer verschijnen die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.