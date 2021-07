Malta breekt de Europese regels en sluit de grenzen voor niet-gevaccineerden: wat nu?

Wat is Malta van plan?

In de strijd tegen corona is Malta het eerste land van de Europese Unie dat niet-gevaccineerde bezoekers gaat weigeren. Vakantiegangers of zakenreizigers zullen het land niet kunnen betreden zolang ze niet volledig zijn ingeënt tegen Covid-19. Ook niet als ze een recent negatief testresultaat kunnen overleggen of bewijzen dat ze antilichamen hebben - zoals met de coronareispas, zoals die in ons land in de CoronaCheck-app is te vinden.

Daarmee gaat Malta in tegen het Europese coronacertificaat, dat geldt sinds 1 juli en reizen binnen Europa net makkelijker moest maken.

Waarom doet Malta dit?

Zo hoopt het eiland een heropleving van het aantal besmettingen met het coronavirus in te dammen. “We zullen het eerste EU-land zijn dat dit doet, maar we moeten onze samenleving beschermen”, aldus gezondheidsminister van Malta Chris Fearne.

Voordien moesten enkel reizigers uit Groot-Brittannië een bewijs van vaccinatie voorleggen, voor andere reizigers volstond een negatieve PCR-test.

Hoe reageert Europa?

De Europese Commissie wil Malta overtuigen om zijn grenzen open te houden, ook voor reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders maandag aangegeven. Hij wijst erop dat de lidstaten de bepalingen van het coronacertificaat moeten respecteren.

Lees ook België wordt oranje, uw vakantie iets lastiger: vijf vragen over reizen binnen Europa

Dat certificaat, officieel EU Digital Covid Certificate, moet reizen binnen de EU makkelijker maken. Het geeft aan of de houder gevaccineerd is, een negatieve test heeft afgelegd of de ziekte recent heeft gehad. De Europese Commissie wil dus dat Malta ook negatieve PCR-tests aanvaardt. “In functie van de besmettingsgraad met de deltavariant (...) is het normaal dat men opnieuw maatregelen neemt, zoals tests en quarantaine, maar geen reisverbod”, maakte Reynders duidelijk.

Hoe zien de corona- en vaccinatiecijfers in Malta eruit?

Malta, een eiland met 500.000 inwoners, kent de hoogste vaccinatiegraad van Europa. 79 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd en 84 procent heeft een eerste prik gekregen. Op 27 juni meldde het land zelfs dat er die dag geen enkele besmetting was geregistreerd, maar vorige vrijdag telden de autoriteiten er opnieuw 96 besmettingen. Negentig procent daarvan was bij niet-gevaccineerden.

Het was de vierde opeenvolgende dag waarop het aantal quasi verdubbelde. Een meerderheid van die besmettingen wordt in verband gebracht met buitenlandse toeristen. Ondanks de stijgende besmettingscijfers, lagen er vorige week wel slechts drie patiënten in het ziekenhuis door de gevolgen van het coronavirus.