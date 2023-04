Malika El Aroud overleden, de pionier van het jihadisme die België liever kwijt dan rijk was

In Sint-Jans-Molenbeek is na het vrijdaggebed gebeden voor Malika El Aroud, die in de media bijnamen kreeg als ‘zwarte weduwe’ en ‘mama Al Qaida’. Met haar verdwijnt een hoofdstuk internationale jihadgeschiedenis. ‘In Molenbeek zei men weleens al schertsend: de dag dat je met haar trouwt, weet je dat je binnenkort dood bent.’

Op het einde van het vrijdaggebed is in de Molenbeekse moskee gebeden voor het zielenheil van Malika El Aroud, de pionier van het jihadisme in ons land die woensdagavond op 64-jarige leeftijd overleed. Na het vrijdaggebed zei de imam voor een honderdvijftigtal moskeegangers dat ‘een vrouw’ is overleden, zonder haar naam te noemen.

“We weten niet wie deze vrouw is, en laat het vooral duidelijk zijn dat niet wij het dodengebed hebben geleid”, zegt Abdalhafid van de moskee Mouslimine. “Dat heeft haar broer gedaan. Wanneer familieleden de moskee vragen om salat al-janaza (dodengebed, MA/BST) te verrichten voor hun overleden dierbare na het eigenlijke gebed, proberen we dit praktisch mogelijk te maken. Daarbij is het niet gebruikelijk om te informeren naar het levensparcours van de overledene.”

Niet enkel de burgemeester, maar ook veel bezoekers van de moskee bleken niet op de hoogte dat het ging om Malika El Aroud. Toch waren er ook familieleden, en sympathisanten in Afghaanse kleding.

Na de ceremonie werd El-Aroud begraven in Evere. België heeft zich de afgelopen jaren nochtans uitgesloofd om haar het land uit te krijgen. Na veroordelingen voor terrorisme, verloor El Aroud ook haar Belgische nationaliteit. Ze moest naar een gesloten centrum, maar kwam weer vrij omdat Marokko weigerde om haar terug te nemen.

El Aroud is geboren in het Marokkaanse Tanger, maar kwam als kleuter met haar ouders naar België. Op haar zeventiende werd ze van school weggestuurd en vluchtte ze weg in het nachtleven. Pas later ontdekte ze geleidelijk de zogezegde ‘ware islam’, in weerzin van haar eigen familie. Zo isoleerde ze zich en kwam ze terecht in het Centre Islamique de Belgique in Molenbeek, het centrum van sjeik Bassam Ayachi, die later naar Syrië trok om te strijden.

Malika El Aroud tijdens een proces in 2010 . Beeld BELGA

Osama Bin Laden

In een boek van Malika El Aroud, dat nog altijd circuleert op internet, beschrijft ze hoe ze haar echtgenoot Dahmane Abd al-Sattar toevallig leerde kennen op de tram in Molenbeek. Ze had op dat moment al drie islamitische huwelijken achter de rug en een dochter van 14 jaar. Niet veel later, in 1999, zegende Ayachi het huwelijk met Dahmane Abd al-Sattar in.

Van IS was nog lang geen sprake, in die tijd riep Osama Bin Laden op tot de jihad. Aangetrokken door zijn imposante verschijning trok El Arouds echtgenoot naar een trainingskamp in Jalalabad. Zijzelf volgde enkele maanden later.

Dahmane Abd al-Sattar nam in september 2001 deel aan een zelfmoordmissie, die de Afghaanse leider Massoud om het leven bracht. Hij en een kompaan hadden zich vermomd als journalist en fotograaf om tot bij Massoud te geraken. Twee dagen na die moord sloeg Al Qaida toe in New York.

Malika El Aroud keerde terug naar België, volgens sommige bronnen met hulp van de staatsveiligheid die haar voor zich hoopte te winnen. In 2003, ongeveer 20 jaar geleden, vertelde ze in televisieprogramma Koppen: “Ik vind de radicaal-islamitische strijd nog altijd een nobel doel. Ik hou van Osama bin Laden, ik bewonder zijn manier om strijd te leveren tegen de Verenigde Staten.”

Voor de rechtbank beweerde ze dat ze humanitair werk verrichtte in Afghanistan, en ze werd vrijgesproken voor de moord op Massoud bij gebrek aan bewijs. “Uw ideeëngoed is zeer extreem, maar daar kan ik u niet voor veroordelen”, zei de rechter.

El Aroud, op dat moment 49 jaar, hertrouwde al snel, dit keer met de Tunesiër Moez Garsallaoui die ze leerde kennen in een online chatgroep. De twee trokken naar Zwitserland, van waaruit ze hun jihadistische ideologie verspreidden op hun website Minbar-SOS. El Aroud deed dat onder het pseudoniem Umm Obeyda. De Zwitsers veroordeelden het echtpaar tot zes maanden cel ‘voor steun aan een criminele organisatie, die banden heeft met het internationale terrorisme’.

Naam en faam onder extremisten

De twee keerden terug naar België, maar ook hier stonden ze terecht: in 2007 hadden ze ten minste zeven mannen uit België en Frankrijk overtuigd om te gaan strijden in Afghanistan. Garsallaoui was afwezig op het proces, omdat hij zelf in het strijdgebied was. Daar zou hij in 2012 zijn overleden.

“In Molenbeek zei men weleens al schertsend: de dag dat je met haar trouwt, weet je dat je binnenkort dood bent”, zegt Johan Leman van de Molenbeekse vzw Foyer.

Het droeg allemaal bij tot Malika El Arouds naam en faam, in de internationale media, die haar ‘de mama van Al Qaida’ noemden, of ‘de zwarte weduwe van de jihad’, maar ook onder extremisten. Het zijn groteske bijnamen, maar eigenlijk minimaliseren ze haar rol, alsof vooral haar echtgenoten belangrijk waren. Volgens sommige analisten was het net zij die aan de touwtjes trok. Haar boekje, waarnaar eerder verwezen, werd onder andere teruggevonden bij huiszoekingen bij de daders van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt Hyper Cacher.

El Aroud werd ook verdacht van betrokkenheid bij de rekrutering van Muriel Degauque, de eerste vrouwelijke Europese zelfmoordterrorist, die in 2005 in Irak omkwam. El Aroud is daar niet voor vervolgd. Haar straf voor het rekruteren van die zeven mannen zat ze tot de laatste dag uit, tot ze vrijkwam in 2017. Na het intrekken van haar Belgische nationaliteit leefde ze in illegaal verblijf, bij haar dochter in West-Vlaanderen. Ze was al een tijdje ziek.