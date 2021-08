Mag Perrigo Marc Coucke en co. wel openlijk fraude verwijten? ‘Dit kan tot nieuwe geschillen leiden’

Marc Coucke en financieel fonds Waterland moeten binnen de 30 dagen zo’n 350 miljoen euro overmaken aan het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo. Als dat niet gebeurt, dreigen de Amerikanen ermee beslag te laten leggen op activa van Coucke en co. Volgens Perrigo is het bedrijf bewust misleid door ‘verscheidene frauduleuze handelingen’. Dat hebben de Amerikanen gezegd naar aanleiding van de arbitrage-uitspraak over de verkoop van Omega Pharma. ‘Het is maar de vraag of Perrigo dit soort uitspraken mág doen.’

“Uit de beslissing van het hof blijkt dat de verkopers (Marc Coucke en financieel fonds Waterland, RVL) opzettelijk belangrijke informatie verborgen hebben gehouden en het bedrijf (Perrigo, RVL) met opzet misleid hebben door verschillende frauduleuze handelingen en verzuim.” Dat is wat volgens farmabedrijf Perrigo in de uitspraak van het Belgische arbitragecentrum Cepani staat.

Vrijdagavond raakte bekend dat de twee voormalige eigenaars van Omega Pharma een schadevergoeding van 266 miljoen euro moeten betalen aan Perrigo. Het Amerikaanse farmabedrijf nam begin 2015 het bedrijf van Coucke en co over voor 3,8 miljard euro, inclusief 1,3 miljard aan schulden. Eind 2016 dienden de Amerikanen een claim van liefst 1,9 miljard euro in tegen de verkopers. Volgens Perrigo hadden ze de cijfers van Omega Pharma opgesmukt om een betere verkoopprijs te bekomen.

Normaal is zo’n arbitrage-uitspraak geheim, maar in een korte mededeling lichten de Amerikanen dus toch een tipje van de sluier op. Daaruit blijkt nog dat Coucke en co in totaal meer dan alleen de 266 miljoen euro moeten betalen. Naast de schadevergoeding van precies 266.281.398 euro, wordt hen nog 19,4 miljoen euro kosten aangerekend. Daarboven komen ook nog de interesten. Volgens Perrigo goed voor een totaalbedrag van 350 miljoen euro. Een som die de Amerikanen binnen de 30 dagen op de bedrijfsrekening verwachten. Als dat niet gebeurt, dreigt Perrigo ermee beslag te laten leggen op activa van Coucke en co.

Marc Coucke toen hij de overname van Omega Pharma door Perrigo aankondigde. Beeld photo_news

Marc Coucke zelf geeft nog steeds niet thuis. Zowel na de arbitrage-uitspraak als na de mededeling van Perrigo blijft het stil bij de voorzitter van Anderlecht. Holdco, dat investeringsmaatschappij Waterland vertegenwoordigt, reageerde wel. Het is “verrast en teleurgesteld” door de arbitragebeslissing en blijft ervan overtuigd te goeder trouw te hebben gehandeld bij de verkoop van Omega Pharma.

Confidentieel of niet?

Hans van Houtte, gewezen arbitragerechter en ex-vicevoorzitter van Cepani, noemt het bedrag van 350 miljoen euro “niet verwonderlijk, rekening houdende met kosten en intresten”. Al is de mededeling van Perrigo toch behoorlijk opmerkelijk. “In veel arbitrage-overeenkomsten is de uitspraak strikt confidentieel”, legt van Houtte uit. “Voor alle partijen. De vraag is dus niet alleen of het correct is wat Perrigo verkondigt. Was de uitspraak confidentieel of niet? En mág Perrigo deze uitspraken dus wel doen?”

“Ik weet niet wat de bepaling is binnen deze overeenkomst”, gaat de professor-emeritus van de KU Leuven voort. “Maar het is altijd zeer delicaat om daar publiek over te spreken. Zo zeer zelfs dat het tot een woordenstrijd kan komen die tot nieuwe geschillen kan leiden. Dit is toch het bewijs dat men zich niet zomaar neerlegt bij wat de andere zegt.”

Waarnemers wijzen erop dat de woorden van Perrigo ook geïnterpreteerd moeten worden als een boodschap naar zijn eigen aandeelhouders, om hen ervan te overtuigen dat ze destijds niet zomaar te veel betaald hebben voor Omega Pharma.

100 miljoen

Of de betalingstermijn van 30 dagen die Perrigo naar voren schuift gebruikelijk is of niet, kan Van Houtte niet zeggen. “Die termijn wordt normaal door de arbiters in de zaak zelf bepaald. Perrigo kan dat bedrag natuurlijk opeisen als er binnen de bepaalde termijn niet aan voldaan is. Maar dat kan een tijdje duren”, zegt van Houtte. “Zo’n vordering vraagt enkele procedures die niet in een, twee, drie rond zijn.”

Bij de overname door Perrigo was al zo’n 10 procent van de verkoopprijs – zo’n 250 miljoen euro – opzijgezet op een geblokkeerde rekening, voor mogelijke betwistingen. Coucke en Waterland moeten dus nog zo’n 100 miljoen euro bovenop die som ophoesten. Iets wat volgens berekeningen van De Tijd Coucke niet in grote problemen zal brengen.