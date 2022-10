Mag minister Zuhal Demir (N-VA) zomaar subsidies voor KU Leuven blokkeren?

Demir vindt dat de KU Leuven niet transparant genoeg is over de verkrachtingszaak waarvoor een van haar professoren aan de faculteit Pedagogie vorige week is veroordeeld. Daarom blokkeert ze een subsidieaanvraag van de universiteit. Het gaat om 1,4 miljoen euro voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum. Naast Justitie is Demir ook bevoegd voor Toerisme.

Kan dit? Volgens het kabinet-Demir wel. “Het gaat om een investeringssubsidie met een uitzonderlijk karakter, die buiten de reglementen valt. Hierbij moet de regering oordelen of ze de opportuniteit wil nemen of niet. Daar is een principieel akkoord op gegeven door onze minister, maar dit was nog niet vertaald in een samenwerkingsovereenkomst en nog niet voorgelegd aan de regering. De minister heeft nu beslist het dossier - dat klaar is - tot nader order niet voor te leggen.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft een regeringscommissaris aangesteld, die de behandeling van het verkrachtingszaak door de KU Leuven moet onderzoeken. Als dat klaar is, zal Demir het subsidiedossier herbekijken, na overleg met de Leuvense rector Luc Sels, luidt het.

“Puur juridisch lijkt minister Demir me in haar recht”, reageert Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. “Een subsidie is altijd een eenzijdige beslissing van de regering en zolang er geen formeel akkoord is, kan de KU Leuven dus geen aanspraak maken op dat geld.”

Of Demir ook deontologisch in haar recht is, dat is volgens De Rynck wel voor discussie vatbaar. “Daar kan je twee dingen opwerpen. In hoeverre heeft de minister haar woord al gegeven aan de KU Leuven rond die 1,4 miljoen euro? En nog belangrijker: waarom koppelt ze deze verkrachtingszaak aan een toerismedossier? Dat is toch een vreemde koppeling, waarbij ik de indruk krijg dat ze wat overhaast te werk gaat. Maar goed, dat zijn deontologische vragen, waar je heel lang over kan debatteren, maar ook niet meer dan dat. Bestuursrechtelijk lijkt er me niets aan de hand.”