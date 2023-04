Mag je critici blokkeren op sociale media als je bij de Amerikaanse overheid werkt? Het Supreme Court beslist daarover

Het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet is vrijwel heilig in het zelfverklaarde land of the free. Het garandeert de vrijheid van meningsuiting en in de VS is die zo goed als absoluut. Overheden mogen daarom bijna geen enkele actie ondernemen om deze vrijheid in te perken.

Maar is het blokkeren van critici op sociale media ook zo’n inperking van de vrijheid van meningsuiting als een overheidsfunctionaris dat doet? Maandag werd bekend dat het Hooggerechtshof zich later dit jaar over die kwestie zal buigen. Het Supreme Court behandelt twee zaken die naar verwachting een precedent zullen scheppen. De ene zaak gaat over bestuurders van een schooldistrict in Californië en de andere over een stadsambtenaar in Michigan.

Twee ouders van leerlingen in het Californische Poway zijn verbolgen over het feit dat de schoolbestuurders hen hebben geblokkeerd op hun persoonlijke Facebook- en Twitter-accounts. Ze lieten daarop honderden commentaren achter waarin ze hun onvrede uitten over het beleid van de bestuurders. De accounts van de bestuurders waren persoonlijk, maar werden ook gebruikt om informatie over hun werk te delen.

In Michigan postte een man commentaar op de persoonlijke Facebook-pagina van een ambtenaar van Port Huron. De ambtenaar deelde informatie over het coronabeleid van de gemeente, waar de man vervolgens kritisch op reageerde.

Lagere rechtbanken deden uiteenlopende uitspraken. In Californië kregen de klagende ouders gelijk. Volgens de rechtbank waren de accounts van de bestuurders aan te merken als ‘kanalen van communicatie met het publiek’. De rechter in Michigan oordeelde anders. De ambtenaar in Port Huron gebruikte zijn account niet uit hoofde van zijn functie en dus mocht hij zijn criticaster blokkeren.

Lees ook: Trump zal geen dag van zijn leven achter de tralies hebben doorgebracht wanneer zijn hart het onder zijn hatelijkheid begeeft

Hooggerechtshof wilde zich al over Trump uitspreken

De vraag die het Hooggerechtshof moet beantwoorden, is wanneer iets geldt als een ‘openbaar forum’ en wanneer als persoonlijk kanaal. Diezelfde vraag leek al in 2021 een definitief antwoord te krijgen van het Hooggerechtshof in een zaak tegen Donald Trump.

Trump maakte er tijdens zijn presidentschap van 2017 tot 2021 een gewoonte van om tegenstanders te blokkeren op Twitter, destijds een door hem geliefd communicatiekanaal. In 2019 stelde een rechter in New York hem in het ongelijk. Als president was zijn account een ‘digitale town hall’. Het was volgens de rechter evident dat hij zijn account gebruikte als president, en niet als privépersoon.

Het Hooggerechtshof zou zich over de zaak uitspreken, maar in januari 2021 verdween Trump uit het Witte Huis. Daarop besloot het Hooggerechtshof geen inhoudelijk oordeel meer te vellen. Een uitspraak zou immers geen praktische gevolgen meer hebben; als oud-president mag Trump critici sowieso blokkeren dat het een lieve lust is.