Mag ik vanavond nog gaan vieren als ik positief getest heb, ook al is het met andere besmette vrienden? ‘Let ermee op’

“Let ermee op”, waarschuwt hij. “Ten eerste zijn er nog altijd de quarantaineregels die gerespecteerd moeten worden. En ten tweede weet je niet welke varianten er allemaal aanwezig zijn bij een mengeling van positieve mensen. Het zou kunnen dat je iemand met een - mogelijks iets mildere - omikronbesmetting op zo'n feestje combineert met iemand die de deltavariant heeft. Het is verstandiger om de quarantaineperiode te respecteren en zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten als je positief bent.”

“Als je allemaal op het einde van een quarantaineperiode zit - dus in dezelfde fase - is het misschien nog te overwegen, zeker als het naasten zijn zoals familieleden”, aldus nog Catry. “We roepen sowieso iedereen op om voorzichtig te blijven in deze eindejaarsperiode en verstandig met de huidige regels om te gaan.”

Minder verstandig

Epidemioloog Yves Van Laethem bevestigt. “Ik zie op zich geen probleem als de positief geteste mensen in hetzelfde stadium van de ziekte zitten. Ik spreek hier wel over familie en vrienden. Vanmorgen nog vertelden vrienden me dat ze allemaal positief getest hadden na kerstavond en dat vier van hen van plan waren om oud en nieuw samen te vieren.”

Dat mag, benadrukt Van Laethem, maar hij voegt er wel aan toe dat het “minder verstandig” is om iemand die net positief getest heeft samen te zetten met iemand die er zijn isolatie bijna op heeft zitten. “Maar dat is het gezond verstand dat spreekt, want er zijn hierrond geen wetenschappelijke studies gebeurd bij mijn weten.”

