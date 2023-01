Macrons gevreesde pensioenplan komt er dan toch: Fransen moeten wellicht niet tot 62, maar tot 64 jaar werken

Aanvankelijk beoogde Macron een verhoging tot 65 jaar, maar met de aanpassing kan hij mogelijk op steun rekenen van de rechtse partij Les Républicains. Al sinds 2017 probeert de president hervorming door te voeren, maar de weerstand is groot. Zowel de oppositie als de vakbonden hebben massaal verzet aangekondigd.

Het kamp-Macron heeft geen absolute meerderheid meer heeft in het Franse parlement. De linkse alliantie Nupes en het extreem-rechtse Rassemblement National hebben zich op voorhand tegen de verhoging gekeerd. Premier Borne wil de plannen voor de zomer goedgekeurd krijgen in het parlement, om de verhoging na de zomer stapsgewijs te kunnen invoeren.

In grote lijnen zijn de hervormingsplannen al bekend. Naast de aanpassing van de pensioenleeftijd zullen werknemers langere tijd premie moeten afdragen om aanspraak te maken op een volledig pensioen. Ook zal de minimumuitkering omhoog gaan naar ongeveer 1.200 euro per maand. Vandaag moeten de details verder duidelijk worden, zoals de snelheid waarmee de leeftijd tot 2031 omhoog gaat en hoe het nieuwe stelsel rekening houdt met zware beroepen en mensen die jong zijn begonnen met werken. Premier Borne doet de plannen vanmiddag om half zes verder uit de doeken.

Frans verzet tegen pensioenhervormingen is intussen bijna traditie. In 2020, tijdens de eerste coronagolf, besloot Macron nog zijn plannen af te blazen na grootschalige protesten en eindeloos vertraging in het parlement. Maar de president, die zichzelf vanaf het begin als grote vernieuwer heeft willen neerzetten, is dit keer vastbesloten door te zetten. In de campagne voor zijn herverkiezing in april 2022 maakte hij er opnieuw een verkiezingsbelofte van. De pensioenen zijn de belangrijkste kostenpost op de Franse begroting en dreigen volgens de regering onbetaalbaar te worden, onder meer door toenemende vergrijzing.

Betogers in Nice in september vorig jaar. Hun spandoek leest: ‘Pensioen is met 60 jaar’. Beeld REUTERS

De weerstand belooft opnieuw groot te worden. Ruim twee derde van de Fransen (68 procent) zou tegen de verhoging naar 64 jaar zijn, zo peilde bureau Ifop-Fiducial enkele dagen geleden nog. Op de achtergrond speelt al langer sociale onrust over de fors stijgende kosten van levensonderhoud. Maar wat nu gevoelig ligt, zal de komende maanden alleen nog maar moeilijker worden, is de inschatting binnen de regering.

Het wetsvoorstel wordt 23 januari in de ministerraad besproken en zal begin februari in het parlement worden voorgelegd. Mocht de regering niet kunnen rekenen op een absolute meerderheid, dan kan het de plannen eventueel doorvoeren via een omweg die een stemming in het parlement omzeilt, de zogenoemde artikel 49.3-procedure.

Daarnaast zal het rekening moeten houden met het protest van ‘de straat’. De vakbonden hebben op voorhand beloofd massaal te protesteren en komen vanavond bijeen om gezamenlijk acties voor te bereiden. Op 21 januari is een protest aangekondigd door jongerenorganisaties, gesteund door de radicaal-linkse politieke partij La France Insoumise, de grootste partij in het linkse blok Nupes.