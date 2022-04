Macron onder vuur: Franse regering huurde voor miljarden consultants in

Emmanuel Macron leek probleemloos op een herverkiezing tot president van Frankrijk af te stevenen, maar ligt nu onder vuur omdat zijn regering voor miljarden euro’s aan consultants heeft ingehuurd. De kritiek spitst zich toe op het Amerikaanse bedrijf McKinsey, waarmee Macron nauwe banden heeft.

De affaire wordt gezien als gevaarlijk voor Macron, omdat zijn imago als ‘president van de rijken’ erdoor wordt bevestigd. Lange tijd werd Franse verkiezingscampagne overschaduwd door de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Maar op 17 maart bracht de Senaat een kritisch rapport uit over het inhuren van consultants door de regering. Alleen al in 2021 zou meer dan 1 miljard euro zijn besteed aan zulke adviezen.

Dat ligt gevoelig in een land dat zich laat voorstaan op een groot staatsapparaat van uitnemende kwaliteit, geleid door een intellectuele elite die is klaargestoomd op de prestigieuze grandes écoles. Waarom moeten er dan dure consultants worden ingehuurd, vragen Macrons tegenstanders zich af.

In de peilingen voor de eerste ronde van de verkiezingen (op 10 april) is Macron gezakt: van 30 procent na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne naar 28 procent. Zijn belangrijkste tegenstander Marine Le Pen steeg van 17 procent eind februari naar 21 procent. Op doeltreffende wijze vertolkt zij de zorgen van de Fransen over hun koopkracht, vooral over de stijgende brandstofprijs. Volgens alle peilingen wint Macron de twee ronde, maar de marge wordt kleiner. Een peiling van het bureau Elabe kwam uit op 52,5 procent voor Macron, tegenover 47,5 procent voor Le Pen, terwijl Macron begin maart nog tegen de 60 procent scoorde.

Symbool van het grote geld

Vooral het inhuren van McKinsey wordt bekritiseerd, hoewel dat bedrijf slechts 1 procent van de adviesopdrachten van de regering binnenhaalde. McKinsey staat voor alles wat linkse en extreemrechtse tegenstanders van Macron verafschuwen: een Amerikaans bedrijf, symbool van het grote geld en het Angelsaksische kapitalisme. Volgens het onderzoek van de Senaat, geleid door politici van de oppositie, heeft McKinsey ook nog eens de belasting ontweken door handig gebruik te maken van de regels voor multinationals.

McKinsey is een aantrekkelijk doelwit omdat president Macron er nauwe banden mee onderhoudt. Hij is bevriend met Karim Tadjedinne, hoofd van de afdeling van McKinsey die de publieke sector adviseert. Tadjedinne en andere McKinsey-consultants werkten mee aan Macrons campagne in 2017. Een aantal van hen trad vervolgens in dienst van het Elysée. Voor zijn tegenstanders bevestigt ‘McKinsey-gate’ het beeld van Macron als exponent van elite waarvan de leden elkaar de bal toespelen.

Macron zegt dat de aanbesteding van de adviesopdrachten volgens de regels is verlopen. Bovendien werden ook onder vorige presidenten consultants ingehuurd, vooral onder Sarkozy (2007-2012). “Er is niets te verbergen”, zei deze week Amélie de Montchalin, minister voor de overheidsdiensten. Maar de affaire-McKinsey treft Macron op een zwakke plek. Hij heeft het imago van een arrogante president, als ex-bankier van de zakenbank Rothschild, vervreemd van de gewone Fransman.

In de peilingen heeft de president nog altijd een ruime voorsprong, maar de race naar het Elysée zou weleens spannender kunnen worden dan tot voor kort gedacht.