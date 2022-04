‘Macron heeft zijn bordje al leeggegeten in de eerste ronde’: Frankrijk-kenner Frederik Dhondt over de verkiezingen

Le Pen zit Macron dichter op de hielen dan aanvankelijk verwacht. Vanwaar komt die inhaalbeweging?

“Ze zijn beiden gegroeid de laatste weken. Le Pen heeft zich een aaibaarder imago aangemeten, en haar eigen kiezers hebben blijkbaar over de internationale crisis gekeken. Daarnaast heeft ze haar hele campagne gebouwd rond het thema koopkracht, wat natuurlijk veel mensen aanspreekt.

“Ten gunste van Macron speelden de moeilijke internationale situatie en de banden van Le Pen met Poetin. Burgers die geen chaos willen en anders voor Valerie Pécresse (Les Républicains) of Anne Hidalgo (Parti Socialiste) zouden hebben gekozen, kozen voor Macron.”

Wat verwacht u van de tweede ronde over twee weken?

“Volgens de prognoses zou Macron het daarin halen, maar wordt het nipter dan in 2017. Dat heeft ermee te maken dat hij zijn bordje eigenlijk al heeft leeggegeten in de eerste ronde. Hij heeft de stemmen van Les Républicains geplunderd. François Fillon had in 2017 nog 20 procent, Valerie Pécresse heeft er nog geen 5 procent over. Een deel is naar Eric Zemmour gegaan, maar een belangrijk deel ook naar Macron. Het is de vraag waar hij nog winst kan halen.”

Dan wordt vooral naar de kiezers van de linkse Jean-Luc Mélenchon gekeken. Hij deed het ook erg goed in de eerste ronde.

“Het is verrassend dat er toch een vote utile ter linkerzijde is gekomen. 22 procent heeft voor Mélenchon gestemd.

“Een deel van zijn kiezers gebruikte een stem voor Mélenchon als een proteststem. Zij zouden anders niet zijn gaan stemmen. Dat geldt onder meer voor de inwoners van de banlieues rond Parijs. Wat gaan zij doen binnen twee weken? Dat is heel onduidelijk.”

Wordt Mélenchon de kingmaker in de tweede ronde? Hij riep zondag al op om niet voor Le Pen te stemmen, maar geeft geen expliciete steun aan Macron.

“Mélenchon wil niet dat extreemrechts aan de macht komt, maar hij wil ook niet onrechtstreeks Macron legitimeren. Mélenchon heeft één grote tegenstander, en dat is het kapitalisme. Voor hem is Macron de emanatie van een liberaal internationaal kapitalisme.

“Mélenchon heeft al aangekondigd dat dit zijn laatste presidentscampagne was. Ik denk dat hij absoluut wil vermijden dat La France Insoumise, zijn beweging, gecompromitteerd geraakt door Macron te steunen. La France Insoumise heeft al aangekondigd dat ze een bevraging gaat organiseren om te horen wat de achterban wil. De eerste onderzoeken – voor wat ze waard zijn – tonen dat ongeveer een derde van haar electoraat zou stemmen voor Macron, een derde voor Le Pen, en de rest zou thuisblijven. Als inderdaad een even grote groep voor Le Pen kiest als voor Macron, kan het nipter worden dan verwacht. Maar zij moet nog altijd een kloof overbruggen.

“Wat wel zou kunnen, is dat mensen uit de tweede lijn, zoals enkele van Mélenchons parlementsleden, hun expliciete steun voor Macron uitspreken.”

Waar kan Le Pen nog extra stemmen halen?

“Zij kan wellicht rekenen op de stemmen van Zemmour, 7 procent. Dan is er nog de 2 procent van Nicolas Dupont-Aignan, die haar vijf jaar geleden heeft gesteund. Niemand weet wat er gaat gebeuren met de 3 procent van Jean Lassale. Le Pen zal moeten proberen om al het ongenoegen tegenover Macron rond haar persoon te verenigen, en zal er ook op moeten rekenen dat een deel van de kiezers van Mélénchon thuisblijft.”