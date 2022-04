Macron gaat verkiezingsweekend in met tien procentpunt voorsprong op Le Pen

Wie zal er zondag het beste in slagen de kiezers van Jean-Luc Mélenchon naar de stembus te lokken? Het zijn die bijna 8 miljoen Fransen - Mélenchon haalde met een verrassende 21,95 procent zijn hoogste score ooit - die het lot van Macron en Le Pen in handen hebben. Mélenchon zelf riep zijn kiezers al verschillende keren op niet op Le Pen te stemmen in de tweede ronde, maar gaf ook geen expliciet advies vóór Macon te stemmen.

Uit verschillende peilingen die Politico verzamelde, blijken de meeste Mélenchon-stemmers dan ook thuis te blijven. 45 procent gaf aan geen keuze te zullen maken. 36 zei wel voor Macron te zullen stemmen, tegenover 19 procent voor Le Pen.

Die voorsprong, samen met de marge die hij tijdens de eerste ronde al had en de meerderheid die hij zou halen bij de kiezers van de meeste andere kandidaten, zou volgens de peilingen moeten volstaan voor Macron. Gemiddeld haalt hij nu ongeveer 55 procent, tegenover 45 procent voor Le Pen. Naast haar eigen kiezers trekt Le Pen enkel een meerderheid aan van diegenen die in de eerste ronde voor de extreemrechtse Eric Zemmour of de conservatieve Nicolas Dupont-Aignan stemden. Die kiesvijver is echter beperkt.

Toch steekt niemand nu al zijn hand in het vuur voor Macron, met de uitslag van bijvoorbeeld de brexit en de verkiezing van Donald Trump in het achterhoofd. Zowel Macron als Le Pen proberen vandaag nog zoveel mogelijk onbesliste kiezers te overtuigen. Macron hoopt vooral op een anti-extreemrechts front, Le Pen hoopt te kunnen teren op onvrede over Macrons beleid de afgelopen vijf jaar.