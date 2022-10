Macron doet de paus een boek cadeau, en plots staat Polen op zijn achterste benen

Het is zelden goed nieuws voor het Vaticaan als ‘papież’ (‘paus’) trending is op Twitter in Polen. Paus Johannes Paulus II (1978-2005) was dermate populair in zijn katholieke geboorteland dat zijn opvolgers het eigenlijk nooit goed kunnen doen. Maar nu maakte Paus Franciscus het wel erg bont, zeiden sommige Polen begin deze week: hij had een boek aangenomen dat mogelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Polen was geroofd. Na twee dagen speculatie in Poolse (sociale) media mengde minister van Cultuur Piotr Gliński zich in de discussie. Op woensdag zei hij dat het boek “niet van Polen is gestolen”.

Het cadeau is van de Franse president Emmanuel Macron, die op bezoek was bij het Vaticaan. Hij gaf de paus een vroege Franstalige editie van Naar de eeuwige vrede (1795) van Immanuel Kant. Het boek is in 1796 gedrukt in Köningsberg, de woonplaats van de verlichtingsfilosoof en het tegenwoordige Kaliningrad. In het korte werk zet Kant enkele ideeën uiteen over het bereiken van langdurige vrede. Een toepasselijk cadeau, moet Macron gedacht hebben, in tijden van oorlog.

In Polen pakte dit dus anders uit. Steen des aanstoots was een stempel op het titelblad van het boek. Daarop is te zien dat het boek een stempel van de ‘Academische Leeszaal in Lwów’ bevat, een studentengezelschap dat tussen 1867 en 1939 aan de universiteit van de stad actief was. Lwów is de Poolse benaming voor het huidige Lviv, in Oekraïne. In Polen gingen onmiddellijk stemmen op dat dit boek geroofd zou zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, met een kleine mediastorm tot gevolg.

Roofkunst

Inmiddels is de rust wedergekeerd. Maar speculaties over roofkunst komen niet volledig uit de lucht vallen. Tussen 1920 en 1939 viel Lviv onder Pools gezag. Voor de Tweede Wereldoorlog was het een multiculturele stad met diverse gemeenschappen, waarvan de grootste Polen, Joden en Oekraïners waren. Tijdens de oorlog werd Lviv bezet door de Sovjet-Unie (1939), nazi-Duitsland (1941) en opnieuw door de Sovjet-Unie (1944).

De oorlog maakte op wrede wijze een einde aan het multiculturele karakter van de stad. Veel inwoners werden vermoord of gedeporteerd. In diezelfde periode roofden de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland massaal kunstwerken en ander kostbaar erfgoed uit Centraal-Europa. Tot vandaag mist Polen circa een half miljoen kunstwerken die in die periode zijn verdwenen.

Vandaar de opgetrokken wenkbrauwen bij het stempel in Kants boek, met een kleine mediastorm tot gevolg. De Poolse staatszender TVP wijdde dinsdag een item in het ontbijtprogramma aan de verschillende theorieën die te ronde doen. Twee Poolse onderzoeksinstituten opperen dat het boek mogelijk is geroofd door de nazi’s. Rechtse publicisten mengen zich minder genuanceerd in de discussie, eentje feliciteerde Macron met het “handelen in gestolen goederen”.

Macron boksbal

Een Zwitserse onderzoeksjournalist zegt bewijs te hebben dat het antieke boek is gekocht in Parijs en al vóór 1900 in Frankrijk was. Deze ontzenuwing valt vooralsnog op dove oren. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat Macron een geliefde boksbal is voor (met name rechtse) Poolse publicisten, samen met zijn Duitse collega Olaf Scholz. Ze vinden net als de regering in Warschau dat beide staatsmannen weinig doortastend zijn in hun reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Macrons pogingen om een diplomatieke oplossing te vinden voor de oorlog in Oekraïne kunnen in Warschau al maanden op weinig begrip rekenen. Op basis van hun eigen geschiedenis met Rusland weten ze immers dat onderhandelen geen zin heeft, klinkt het in de Poolse hoofdstad. Sowieso mopperen Polen veel over het gebrekkige historische besef van West-Europa in dit conflict. Een diplomatieke misser met een tweehonderd jaar oud boek bevestigt dit beeld.

De Poolse regering zegt op de hoogte te zijn van de discussie, maar mengde zich er nog niet in. Het hoofd van een denktank die dicht bij de regering staat, opperde dinsdag om eerst verder onderzoek te doen naar de oorsprong van het boek. Er gaan ook stemmen op om het terug te geven, waarbij zich een onvermijdelijke vervolgvraag aandient: aan wie?