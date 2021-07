Macron afgebeeld als Hitler: Franse president dient klacht in

De poster dook onder meer op in het straatbeeld van de stad Toulon, in het zuiden van Frankrijk. Het was de Fransman Michel-Ange Flori die de posters creëerde en verspreidde en om die reden een klacht heeft ontvangen van het Élysée (de officiële residentie van de Franse president). “Ik heb begrepen dat ik verwacht word op het politiebureau van Toulon vanwege een klacht van de president”, zo schreef hij zelf op Twitter.

Je viens d’apprendre que je serais entendu au commissariat de Toulon demain sur plainte du président de la république.

Ainsi en macronie on peut se moquer du cul du prophète c’est de la satire mais grimer le président en dictateur c’est un blasphème. — Flori Michel-Ange (@MichelFlori) 28 juli 2021

Flori bezit zo’n 400 reclameborden in het Franse departement Var en veroorzaakte in het verleden al controverse met de posters die hij daarop tentoonstelde. Enkele Franse ministers passeerden reeds de revue, alsook de politiemacht. Bovendien werd de man in 1999 tot zeven jaar cel veroordeeld omdat hij “het bevel had gegeven om een gebouw te vernietigen met behulp van explosieve stoffen”.

Macron als Hitler

Het is voor Macron overigens ook niet de eerste keer dat hij als Hitler wordt afgebeeld. In 2018 verspreidde de Franse krant Le Monde een magazine met op de cover een portret van de president. Alleen leek dat portret verdacht veel op een propagandaposter van de nazi’s waarop Hitler destijds werd geschetst.