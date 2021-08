Machtsovername compleet: Taliban roepen Islamitisch Emiraat van Afghanistan uit

De razendsnelle verovering van Afghanistan door de taliban is daarmee compleet. In slechts een week tijd hebben de extremisten vrijwel het hele land weten te veroveren. Provincie na provincie gaf het verzet op en droeg wapens en voertuigen over aan de taliban.

De taliban slaan in vergelijking met hun regeerperiode voor 2001 een andere toon aan. In een officiële verklaring zei een woordvoerder dit weekeinde vrouwenrechten te respecteren, geen privébezittingen af te pakken en een vorm van mediavrijheid te aanvaarden. “We verzekeren het volk, vooral in Kaboel, dat hun bezittingen en levens veilig zijn”, zo zei talibanwoordvoerder Suhail Shaheen in een interview met de BBC.

De taliban willen naar eigen zeggen betrekkingen onderhouden met de internationale gemeenschap. "De oorlog in Afghanistan is voorbij. We vragen alle landen en organisaties om met ons aan tafel te zitten en de problemen die we hebben op te lossen", zei woordvoerder Mohammad Naeem tegen de zender. Hij zei verder dat de taliban snel bekend zullen maken hoe ze het land zullen gaan regeren. Volgens hem zal de groep de rechten van vrouwen en minderheden en de vrijheid van meningsuiting respecteren, maar binnen de context van de sharia, het islamitische gewoonterecht.

Volgens de talibanwoordvoerder was geen enkele diplomatieke instantie het doelwit van de aanpak van de taliban en zullen ze burgers en diplomatieke missies met rust laten. “We hebben bereikt wat we zochten, namelijk de vrijheid van ons land en de onafhankelijkheid van ons volk. We zullen niet toestaan dat iemand ons land als doelwit gebruikt en we willen anderen geen kwaad doen. We denken niet dat buitenlandse troepen hun mislukte ervaring in Afghanistan nog een keer zullen herhalen.”

Een voormalig adviseur van de gevluchte Afghaanse president Ashraf Ghani zei intussen tegen Al-Jazeera dat de buitenlandse troepen die in Kaboel zijn om buitenlanders te evacueren moeten blijven totdat de taliban hun beloftes nakomen. Om de evacuaties te ondersteunen zijn in Kabul onder meer 5.000 Amerikaanse militairen en nog eens 1.000 extra zijn onderweg.

Talibanstrijders in de zuidwestelijke stad Kandahar. Beeld AP

Evacuaties

De Amerikaanse ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie hebben intussen een verklaring uitgegeven waarin ze hun plannen voor de evacuaties uit Kaboel voor de komende dagen ontvouwen. In eerste instantie werd volgens Amerikaanse mediaberichten prioriteit gegeven aan mensen met de Amerikaanse nationaliteit. “Morgen en de komende dagen” zouden volgens de verklaring Amerikaanse burgers, lokale medewerkers, en mensen die een visum hebben aangevraagd worden geëvacueerd. Ook worden de evacuaties van mensen die in aanmerking komen voor een Special Immigrant Visa, versneld.